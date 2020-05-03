В Авдеевке грозит исчезнуть «лицо войны» со стены разрушенного ВСУ дома

3 Май 2020 2020-05-03T10:03:44+03:00

Прототип портрета даже узнала себя в этом "лице войны". Фото: tsn.ua

Сначала Украина разрушила его, лишив сотни людей жилища, а теперь выделяет десятки миллионов, чтобы восстановить руины

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Дом в Авдеевке, который украинская армия обстреляла одним из первых, приложив по нему 27 июля 2014 года пакетом "Града", а затем изобразив на его стене мурал, грозит рухнуть.

Долгострой-"разукрашка" (так называли этот дом авдеевцы), который так долго ждали семьи коксохимиков, был разбит Украиной одним из первых. Затем Авдеевка перешла под контроль ВСУ.

Историю этого дома уже рассказывала "Комсомолка".

Этого жилья много лет ждали сотни семей Авдеевки, а Украина отняла их дом. Фото: news.bigmir.net

А в 2017 году на стене раненого дома итальянский художник изобразил лицо местного учителя украинского языка - Марины Григорьевны Марченко. Для новых хозяев города это стало символом некого украинского патриотизма в городе, где явка на референдум равнялась почти 100%! Этот мурал окрестили "лицом войны". К слову, самой героине он не понравился, она даже не узнала себя на этом портрете.

- Сейчас дом в аварийном состоянии, чтобы восстановить его, выделено из бюджета Украины 23 миллиона гривен, но и этих денег не хватило, - сообщают украинские пропагандисты канала ТСН. - Однако, восстановление не предусматривает сохранение "лица войны".

Во второй очереди ремонтных работ предусмотрено утепление дома, которое осуществляется с наружной стороны. Это означает, что мурал будет полностью закрыт утеплительными материалами, а значит исчезнет побитое осколками "лицо войны".

Печалятся об этом только украинские пропагандисты, местные же видят в этом добрый знак - слишком тягостные воспоминания связаны с этой работой.

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ИСТОЧНИК KP.RU