В ДНР зацвел огромный яблоневый сад, который три года назад заложил Александр Захарченко

Суперинтенсивный яблоневый сад в селе Кузнецово-Михайловка Тельмановского района был заложен в апреле 2017 года в рамках проекта Министерства агропромышленной политики и продовольствия. Сейчас сад находится в хозяйственном ведении государственной корпорации «Аграрный Донбасс» и является крупнейшим государственным садоводческим предприятием в Республике.

Сад находится в Тельмановском районеФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В саду посажено деревьев на 100 гектаровФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Весной 2017 года в высадке первых саженцев яблонь в Тельмановском районе участвовал первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Инициатором проекта «Суперинтенсивный яблоневый сад» выступил на тот момент исполняющий обязанности Министра агропромышленной политики и продовольствия Владимир Антонов.

Первый урожай собрали в 2019 годуФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сейчас идут работы по улучшению системы полива яблоневого сада

— В прошлом году в зимний период времени мы провели обрезку и формирование крон плодовых деревьев. Для улучшения развития деревьев мы сделали внекорневую подкормку минеральными удобрениями. Буквально недавно высадили на границах сада тополя как ветрозащитные полосы. А в сейчас ведем работы по улучшению системы водозабора и укреплению береговой линии водоёма для более эффективного полива яблоневого сада. Нами закуплены все необходимые средства защиты для борьбы с вредителями и болезнями. Они будут внесены согласно оптимальным агротехническим срокам, — рассказал директор филиала «Сады Донбасса» Олег Андриенко.

В высадке первых саженцев участвовал первый Глава РеспубликиФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Деревья обработаны средствами защиты от болезней и паразитовФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На первом этапе был высажен десятигектарный сад. Спустя время подсадили деревьев еще на 90 гектарах. Первый урожай собрали в прошлом году - он составил 82 тонны. Фрукты были реализованы на всей территории Республики по доступным для населения ценам. Яблоки отечественного производства можно было приобрести на прилавках республиканских рынков, ярмарок и в фирменных магазинах Объединения «Торговый Дом «Шахтёрская птицефабрика». В этом году ожидается получить урожай со 100 гектаров.

В саду высажено девять сортов яблокФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Первая посадка сада была всего 10 гектарФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На первом этапе был высажен десятигектарный сад. Спустя время подсадили деревьев еще на 90 гектарах. Первый урожай собрали в прошлом году - он составил 82 тонны. Фрукты были реализованы на всей территории Республики по доступным для населения ценам. Яблоки отечественного производства можно было приобрести на прилавках республиканских рынков, ярмарок и в фирменных магазинах Объединения «Торговый Дом «Шахтёрская птицефабрика». В этом году ожидается получить урожай со 100 гектаров.

Верный помощник работников садаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Зимой местные сотрудники провели обрезку крон деревьевФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

— В саду высажено девять сортов яблок — это Фуджина, Ред Чиф, Ренет Симиренко, Либерти, Брэбвэл, Леди Крым, Джокос, Галма и «Голд Крым. Эти сорта являются зимними. Начало уборки урожая – это август-сентябрь месяц.

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