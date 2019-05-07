История одного авдеевского мурала на стене дома, разрушенного "Градом"

Вчера друг из Авдеевки прислал маленький кусочек видео нашего города. Друг у меня обычный работяга на заводе, ни разу не репортёр. Но в том видео смысла для меня было больше, чем в иных фильмах. Тут я срезала путь в школу, тут вот любила играть в бадминтон, так как стены зданий образовывали колодец и в любую погоду защищали от ветра, тут позже тайком курили с подружкой, тут на площадке любила гулять со своей собакой – эрделем, которую знала вся Авдеевка… Неужели это всё где-то еще есть во вселенной? И там те же камни, те же дома, та же площадка и, главное, те же люди? Думать об этом невозможно и я не думаю.

А затем я уже сама в интернете увидела сюжет о визите в мой город Порошенко. Он наградил там учительницу украинского языка, присвоив ей звание "Заслуженной". С этой женщины писали мурал на стене дома, разрушенного ВСУ. Кстати, по иронии судьбы, мы, местные, называли этот дом «разукрашкой» из-за разноцветных плит, с которых он был выстроен.

В этом доме жили мои родственники, много лет ждавшие там квартиру. К ним в свежеотремонтированную квартирку прилетело в числе первых, остался целым только портрет младшего сына в рамочке. Так бывает, когда стреляют «Градами».

А сама эта учитель несколько лет была моей соседкой через стеночку. Я часто лечила ее и её семью. Они даже называли меня "Наша палочка выручалочка". Запомнилось, что соседи любили петь под гармонь по праздникам. А на балконной веревке всегда шелестели выстиранные пакеты. Это была очень простая, дружная семья. Они очень огорчились, когда я переехала в другую квартиру, все соседи знали, что рука у меня легкая, а уколы и капельницы я делала по-соседски за символичное «Спасибо».

Самой учительнице портрет не понравился. Но мне кажется художнику все удалось. Фото: avdeevka.city

А еще позже эта женщина стала моим репетитором украинского языка, когда я задалась целью поступления в универ, где мне нужно было сдавать ЗНО по украинскому. Я только недавно родила дочь, но мужественно дважды в неделю ходила к ней на занятия в течение двух месяцев, в свой бывший дом, исписывая толстые тетради украинскими орфограммами и штудируя тексты украинских писателей. Помню, уже тогда была раздавлена темами голодомора и черной безнадеги в них. Вскоре я сдала экзамен по украинскому языку на отлично, еле успев к грудной дочери домой к очередному приливу молока.

Кажется, и не со мной это все было.

А затем, уже в войну, мужа этой женщины тяжело ранило в очереди за водой, когда Авдеевка многие месяцы оставалась без света, воды и газа. Воду привозили на машинах и люди с баклажками, связанными в гирлянды, выстраивались в очередь к ней. Он тоже стоял в этой очереди, когда по ней прилетело.

Позже какой-то европейский художник (моя провинциальная Авдеевка вдруг резко заинтересовала европейцев) нарисовал портрет этой женщины – вот тот самый мурал. Как по мне совершенно безобразное название очень красивого произведения. Получилось неплохо. Но вроде и не она. Я ее помню живой, а не застывшей в камне. Говорили, что она и сама не знала, что пишут ее портрет.

И вот вчера Порошенко приехал к моей соседке и моей учительнице. Наградил. Уж не знаю, насколько она рада. Местные журналисты даже имя ее исказили и вместо Марины, назвали Марией, хорошо хоть не Маричкой. Но мне она ближе, чем любому Порошенко. Я помню эти долгие занятия по украинскому, когда мои пальцы были измазаны чернилами и помню, как эта женщина прекрасно пела, как шутила. А вот разлучил нас с нею именно Порошенко. Я вообще уже давно убеждена, что если и есть бесы на земле, то все они в политике.