В Донецке компания «Атлант-Донбасс» подарила Дому Ребенка новую бытовую технику

Несмотря на эпидемию коронавируса и неспокойную ситуацию на фронте, в Донецкой Народной Республике есть меценаты, которые продолжают помогать детям-сиротам и ребятишкам, лишенным родительской заботы. Яркое тому подтверждение – один из крупнейших производителей продуктов питания «Атлант-Донбасс». Меценаты в лице учредителя «Атланта» Руслана Богданова и почетного президента спортклуба «ВЕЛЕС» Виталия Метлы передали Республиканскому специализированному Дому Ребенка телевизор, холодильник, утюг, пылесос, электроплиту и электрочайник.

Компания «Атлант-Донбасс» подарила Дому Ребенка новую бытовую технику. Фото: Николай ИВАНОВ

Компания «Атлант-Донбасс» подарила Дому Ребенка новую бытовую технику. Фото: Николай ИВАНОВ

- Ко Дню защиты детей в Доме ребенка открывается новая группа, в котрую мы и передали всю необходимую быттехнику. Очень хочется, чтобы эти детки росли счастливыми гражданами Республики, - сказал «КП» Руслан Иванович.

Компания «Атлант-Донбасс» подарила Дому Ребенка новую бытовую технику. Фото: Юлия СПИЦЫНА

Шефы постоянно помогают ребятишкам. Сейчас в Доме Ребенка находятся 87 детей от нуля до четырех лет.

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