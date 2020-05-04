Министр информации ДНР Игорь Антипов: «Газеты были, есть и будут!»

Накануне Дня работников средств массовой информации и полиграфии в Донецкой Народной Республике министр информации Игорь Антипов поздравил журналистов с профессиональным праздником. Корреспондент «Комсомольской правды» во время «Прямой речи» на телеканале «Оплот» задал Игорю Юрьевичу вопрос: «Какое будущее ждет газеты по вашему прогнозу? Что инновационного можно предпринять для сохранения культура чтения печатных СМИ?»

- Я сейчас вспомнил 2000 год. Очень символично, что именно вы задали этот вопрос. «Комсомольская правда» - газета, которая издается каждый день! Если говорить о 2000-х годах, то, когда только появились интернет-ресурсы, создавалась новая социальная сеть «Живой журнал» на одном из совещаний в NEW MEDIA Сунгоркиру Владимиру Николаевичу, который является Генеральным директором, главным редактором «Комсомольской правды», задали такой же вопрос. При этом добавили: «Вы опаздываете по скорости подачи информации, проигрываете по объему, красочности и всему остальному».

Владимир Николаевич ответил очень коротко: «Газеты были, есть и будут!» С тех пор прошло больше 15 лет. Газеты есть. Та аудитория, которая является лояльной к печатным средствам массовой информации, останется и в будущем. Газеты с той аналитикой, которая в них есть, не исчезнут. Я думаю, что «Комсомолка», как ежедневка, будет издаваться еще не один год.

Справка «КП»

День работников средств массовой информации и полиграфии в ДНР отмечается ежегодно 5 мая. Дата выбрана не случайно. В этот день в 2014 году вышли в свет первые экземпляры «Голоса народа», который был посвящен предстоящему референдуму о самоопределении Донбасса.

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