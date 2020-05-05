МИД ДНР: Наблюдатели ОБСЕ отказались от осмотра пострадавших детей и места обстрела в Донецке

5 Май 2020 2020-05-05T09:10:36+03:00

Наблюдатели ОБСЕ, ссылаясь на коронавирус, в последнее время значительно снизили свою активность. Фото: osce.org/ukrainecrisis

4 мая во время обстрела ВСУ поселка Александровка на юго-западе Донецка пострадали трое детей и пожилой мужчина

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Наблюдатели ОБСЕ отказались от осмотра троих пострадавших детей и места обстрела в Александровке на юго-западной окраине Донецка. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел ДНР.

Напомним, что 4 мая во время обстрела ВСУ поселка пострадали трое детей и пожилой мужчина.

- Большой вопрос вызывает позиция СММ ОБСЕ, представители которых были приглашены к осмотру пострадавших детей и места происшествия. Однако они отказались от данного мониторинга под выдуманным предлогом запрета посещения больниц, что не соответствует действительности, тем самым проигнорировав свою непосредственную миссию по фиксации всех без исключений фактов нарушений режима прекращения огня, — заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова.

Она сообщила, что ДНР направит в ОБСЕ ноту с соответствующим призывом, а также поднимет вопрос обстрела и ранения троих детей на следующем заседании Контактной группы с тем, чтобы добиться необходимого разбирательства и применения мер ответственности со стороны украинских властей против всех тех, кто имеет отношение к данному преступлению.

Впрочем, как показывает практика, на действия украинских военных не способны повлиять ни ОБСЕ, ни ООН. И даже «Нормандская четверка» не может остановить кровавый беспредел. Каратели понимают только силу оружия.

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ИСТОЧНИК KP.RU