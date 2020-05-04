2020-05-04T20:18:22+03:00
Политика

В ДНР обстрелом ВСУ ранены трое детей

Украина открыла огонь по поселку Александровка
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В ДНР обстрелом ВСУ ранены трое детейВ ДНР обстрелом ВСУ ранены трое детейФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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В результате обстрела украинскими военными поселка Александровка в ДНР ранения получили трое детей. ВСУ отрули огонь по жилым кварталам из БМП-2 в 17.35. За 15 минут они произвели 30 выстрелов. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В результате получили ранения трое несовершеннолетних детей, девочки 7 и 10 лет, которые в момент обстрела находились дома:

девочка – 2013 года рождения, предварительный диагноз осколочное ранение спины,

девочка – 2010 года рождения, предварительный диагноз осколочное ранение в голову,

девочка – 2013 года рождения, предварительный диагноз осколочное ранение ноги.

Двое детей госпитализированы в Республиканский травматологический центр, третий ребенок - в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение им Калинина.

- Как только началась гроза, украинские военные этим воспользовались и открыли огонь. Я сидел во дворе. Услышал несколько взрывов в поселке. Оказалось, что это прилеты на Горького, - рассказал "Комсомолке" житель Александровки.

Жители Республик Донбасса сообщают, что во время того, когда весь мир борется с пандемией, украинские только усилили обстрелы Донбасса. Жители Республик регулярно находятся под обстрелами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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