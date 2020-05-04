4 Май 2020 2020-05-04T11:17:43+03:00

ВСУ в ДНР за сутки 14 раз нарушили «перемирие». Фото: mil.gov.ua

Они применяли ракетный комплекс, вооружение БМП и БТР, гранатометы

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 14 раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике больше 150 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем украинской артиллерии оказались Старомихайловка, поселки шахты «Трудовская», Александровка, окрестности аэропорта, Минерального, Каштанового и Спартака (донецкое направление), районы поселков шахты имени Гагарина и шахты 6/7 (горловское направление), а также Докучаевск, Ясное и окрестности Петровского (южное направление), - рассказали в представительстве Республики в СЦКК.

Украинские боевики применяли минометы, противотанковый ракетный комплекс, вооружение БМП и БТР, гранатометы, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. Такое вот «перемирие».

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При обстрелах применялись минометы, противотанковый ракетный комплекс, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU