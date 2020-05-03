3 Май 2020 2020-05-03T15:18:55+03:00

В результате обстрела со стороны ВСУ в Старомихайловке и поселке шахты 6/7 повреждены жилые дома Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

При обстрелах применялись минометы, противотанковый ракетный комплекс, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки открывали огонь по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов жилые дома в Старомихайловке (донецкое направление) и поселке шахты 6/7 (горловское направление) получили повреждения.

- В результате обстрела населенного пункта Старомихайловка зафиксированы повреждения по адресам: ул. Кирова, 8, ул. Коцюбинского, 2, ул. Первомайская, 43, ул. Жуковского, 40, ул. Жуковского, 41, ул. Жуковского, 42, – сказано в сообщении СЦКК.

Глава Администрации Горловки Иван Приходько рассказал о повреждениях в поселке шахты 6/7.

- Зафиксированы повреждения дома и забора по улице Конева, также по этой же улице повреждена летняя кухня и перебита линия электропередачи, - сказал Иван Сергеевич.

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ИСТОЧНИК KP.RU