2020-05-03T15:18:55+03:00
Политика

В результате обстрела со стороны ВСУ в Старомихайловке и поселке шахты 6/7 повреждены жилые дома

При обстрелах применялись минометы, противотанковый ракетный комплекс, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
В результате обстрела со стороны ВСУ в Старомихайловке и поселке шахты 6/7 повреждены жилые домаВ результате обстрела со стороны ВСУ в Старомихайловке и поселке шахты 6/7 повреждены жилые домаФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Изменить размер текста:

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки открывали огонь по 11 населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В результате обстрелов жилые дома в Старомихайловке (донецкое направление) и поселке шахты 6/7 (горловское направление) получили повреждения.

- В результате обстрела населенного пункта Старомихайловка зафиксированы повреждения по адресам: ул. Кирова, 8, ул. Коцюбинского, 2, ул. Первомайская, 43, ул. Жуковского, 40, ул. Жуковского, 41, ул. Жуковского, 42, – сказано в сообщении СЦКК.

Глава Администрации Горловки Иван Приходько рассказал о повреждениях в поселке шахты 6/7.

- Зафиксированы повреждения дома и забора по улице Конева, также по этой же улице повреждена летняя кухня и перебита линия электропередачи, - сказал Иван Сергеевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР зацвел огромный яблоневый сад, который три года назад заложил Александр Захарченко

Кузнецово-Михайловский яблоневый сад принес первый урожай уже в прошлом году [фото] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинские журналисты случайно засняли минометный обстрел ВСУ по своим же позициям
ВСУ препятствовали работе ОБСЕ
3 мая коронавирус в ДНР выявили у 4 медиков
В результате обстрела со стороны ВСУ в Старомихайловке и поселке шахты 6/7 повреждены жилые дома
В ЛНР провели тренировку по противодействию коронавирусу
НМ ДНР: Под Докучаевском на боевом посту погиб военнослужащий ДНР
Украинская армия обстреляла 11 населенных пунктов ДНР
Лечение от коронавируса в ДНР продолжают 90 жителей Республики
Погода в Луганске на день: 3 мая будет дождь с грозой
В Авдеевке грозит исчезнуть «лицо войны» со стены разрушенного ВСУ дома
Погода в Донецке на день: 3 мая с обеда безостановочно будет лить сильный дождь
«ВСУ целенаправленно стреляют по жилым районам»: Глава ЛНР Леонид Пасечник сделал заявление
Энтузиасты из Харцызска восстановили раритетный пожарный мотоцикл
Открытие Донецкой детской железной дороги отложили из-за коронавируса
В СЦКК показали последствия украинского обстрела, в результате которого в ЛНР пострадала семилетняя девочка
Село, где получила смертельные ранения мирная жительница, снова страдает от обстрелов со стороны Украины
Военнослужащие ДНР сбили украинский беспилотник со смертоносным боеприпасом
Из-за обстрелов ВСУ представители ОБСЕ не могут попасть в Золотое-5 для фиксации нарушений "перемирия"
Полиция задержала мошенницу, которая «помогала» дончанам в оформлении российских паспортов
В донецком приюте спасли пострадавшую при обстреле Трудовских собаку
В ДНР опубликовали петицию с предложением поставить в центре Донецка памятник Сталину