Число раненых в Донецке жителей выросло до четырех

5 Май 2020 2020-05-05T01:04:42+03:00

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4 мая вечером в поселке Александровка, что на западе Донецка, ранен мужчина в результате обстрела с украинской стороны. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Осколочные ранения теменной части головы и ног получил мужчина, 1965 года рождения, проживающий по адресу переулок Лилиной, 4, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

По данным Управления Народной милиции Республики, что огонь был открыт прицельно из БМП 7-й механизированной роты 3-го батальона 28-й бригады Вооруженных формирований Украины. Стрельба велась из коровника на окраине Марьинки. Из этого оккупированного ВСУ города регулярно обстреливают и другой поселок Донецка - Трудовские.

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ИСТОЧНИК KP.RU