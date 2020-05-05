Число раненых в Донецке жителей выросло до четырех
4 мая вечером в поселке Александровка, что на западе Донецка, ранен мужчина в результате обстрела с украинской стороны. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Осколочные ранения теменной части головы и ног получил мужчина, 1965 года рождения, проживающий по адресу переулок Лилиной, 4, - говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.
По данным Управления Народной милиции Республики, что огонь был открыт прицельно из БМП 7-й механизированной роты 3-го батальона 28-й бригады Вооруженных формирований Украины. Стрельба велась из коровника на окраине Марьинки. Из этого оккупированного ВСУ города регулярно обстреливают и другой поселок Донецка - Трудовские.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Срочное сообщении СЦКК: В результате обстрела ДНР со стороны ВСУ ранены трое детей
За 15 минут украинская армия выпустила по поселку 30 боеприпасов (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU