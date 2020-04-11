2020-04-11T13:57:09+03:00
Политика

В Горловке проходит церемония прощание с трагически погибшей от украинского обстрела Мирославой Воронцовой

25-летняя девушка погибла 9 апреля от ранений, полученных в результате украинского обстрела – мины были цинично скинуты с беспилотника [видео]
Никита МАКАРЕНКОВАндрей ТРУБЕЦКИЙ
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В Горловке проходит церемония прощание с трагически погибшей от украинского обстрела Мирославой ВоронцовойВ Горловке проходит церемония прощание с трагически погибшей от украинского обстрела Мирославой ВоронцовойФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
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Сегодня в Горловке проходит церемония прощания с погибшей от украинского обстрела 25-летней Мирославой Воронцовой. Об этом сообщает специальный корреспондент «Комсомольской правды». Церемония проходит в верхнем храме Богоявленского кафедрального собора Горловки.

В Горловке проходит церемония прощание с трагически погибшей от украинского обстрела Мирославой Воронцовой Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Горловке проходит церемония прощание с трагически погибшей от украинского обстрела Мирославой ВоронцовойФото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В храме присутствует немало прихожан. Во время церемонии соблюдается масочный режим.

Вчера Митрополит Горловский и Славянский Митрофан в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, украинским военным и международному сообществу рассказал, что Мирослава Воронцова является близкой родственницей сотрудников Горловского епархиального управления. 25-летняя девушка в скором времени планировала выйти замуж.

25-летняя Мирослава собиралась в скором времени выйти замуж. Фото: Личная страница в соцсети Мирославы

25-летняя Мирослава собиралась в скором времени выйти замуж. Фото: Личная страница в соцсети Мирославы

Мирослава Воронцова погибла 9 апреля от обстрела украинских военных. Мины были цинично скинуты с беспилотника в частный сектор. Девушка умерла от ранений по дороге в больницу.

Жители Донбасса требуют, чтобы виновные в гибели Мирославы были наказаны. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал мировое сообщество безотлагательно заставить Киев прекратить убивать ни в чем не повинных мирных людей. В противном случае Республика оставляет за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами.

Тем временем украинские военные не прекращают обстреливать Республики Донбасса. Только за минувшие сутки в результате украинского обстрела села Сигнальное в Донецкой Народной Республике минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей спины получил мужчина 1970 года рождения.

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Церемония прощание с трагически погибшей от украинского обстрела Мирославой Воронцовой.Андрей ТРУБЕЦКИЙ

ИСТОЧНИК KP.RU

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