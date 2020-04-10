Церемония прощание с трагически погибшей в Горловке Мирославой Воронцовой пройдет 11 апреля
Завтра в Горловке пройдет прощание с погибшей от украинского обстрела Мирославой Воронцовой. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
- Администрация Горловки сообщает, что 11 апреля в верхнем храме Богоявленского кафедрального собора пройдет церемония прощания с Мирославой Воронцовой, трагически погибшей в результате преступного артобстрела со стороны ВСУ в поселке Широкая Балка 9 апреля, - написал градоначальник.
Ранее Митрополит Горловский и Славянский Митрофан в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, украинским военным и международному сообществу рассказал, что Мирослава является близкой родственницей сотрудников Горловского епархиального управления. 25-летняя девушка в скором времени планировала выйти замуж.
Мирослава Воронцова погибла 9 апреля от обстрела украинских военных. Мины были цинично скинуты с беспилотника в частный сектор. Девушка умерла от ранений по дороге в больницу.
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ИСТОЧНИК KP.RU