Три человека ранены: ВСУ обстреляли гражданский автомобиль, который вез уголь в прифронтовой поселок ЛНР

7 Май 2020 2020-05-07T15:36:54+03:00

Тем временем в ДНР 5 человек из Саханки пострадали в обстреле, двое из них дети. Фото: архивное фото СЦКК

Изменить размер текста: A A

Сегодня в 11.35 вооруженные формирования Украины открыли огонь по гражданскому автомобилю, который вез уголь в прифронтовой поселок Голубовское. Три человека получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

— В результате обстрела по гражданскому автомобилю ЗИЛ, осуществлявшему доставку каменного угля, в поселке Голубовское по улице Широкая ранены три мирных жителя Республики: 1936, 1993 и 2000 года рождения, — говорится в сообщении. — Пострадавшие с осколочными ранениями различной степени тяжести доставлены в Центральную городскую больницу города Кировск, состояние пострадавших стабильное.

Более детальная информация происшествия, пока устанавливается представителями Республики в СЦКК. На данный момент удалось узнать, что обстрел велся со стороны поселка Орехово. Для обстрела гражданского автомобиля киевские силовики использовали притивотанковую управляемую ракету.

Читайте также:

«Путь Визенталь»: Почему украинские каратели звереют еще больше

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU