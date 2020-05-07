2020-05-07T15:36:54+03:00
Политика

Три человека ранены: ВСУ обстреляли гражданский автомобиль, который вез уголь в прифронтовой поселок ЛНР

Пострадавших доставили в больницу с осколочными ранениями
Екатерина Сорока
Поделиться:
Тем временем в ДНР 5 человек из Саханки пострадали в обстреле, двое из них дети. Фото: архивное фото СЦККТем временем в ДНР 5 человек из Саханки пострадали в обстреле, двое из них дети. Фото: архивное фото СЦКК
Изменить размер текста:

Сегодня в 11.35 вооруженные формирования Украины открыли огонь по гражданскому автомобилю, который вез уголь в прифронтовой поселок Голубовское. Три человека получили осколочные ранения. Пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В результате обстрела по гражданскому автомобилю ЗИЛ, осуществлявшему доставку каменного угля, в поселке Голубовское по улице Широкая ранены три мирных жителя Республики: 1936, 1993 и 2000 года рождения, — говорится в сообщении. — Пострадавшие с осколочными ранениями различной степени тяжести доставлены в Центральную городскую больницу города Кировск, состояние пострадавших стабильное.

Более детальная информация происшествия, пока устанавливается представителями Республики в СЦКК. На данный момент удалось узнать, что обстрел велся со стороны поселка Орехово. Для обстрела гражданского автомобиля киевские силовики использовали притивотанковую управляемую ракету.

Читайте также:

«Путь Визенталь»: Почему украинские каратели звереют еще больше

Командир ополчения ЛНР Виталий Киселев называет имена людей, которые должны предстать перед международным трибуналом [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Донецке бесплатно будут раздавать георгиевские ленточки: список адресов пунктов раздачи
В ДНР двое детей и трое взрослых ранены в результате обстрела ВСУ
Три человека ранены: ВСУ обстреляли гражданский автомобиль, который вез уголь в прифронтовой поселок ЛНР
К 75-летию Победы в ДНР выпустили тематическую почтовую карточку
В память о дедушке: Ко Дню Победы студентка из Луганска создала клип на песню «Синий платочек»
ВСУ обстреляли село Березовское в ЛНР
Коронавирус в ДНР выявлен еще у 5 жителей
Обстрелы не прекращаются: За сутки ВСУ выпустили по ДНР больше ста боеприпасов
Погода в Луганске на день: 7 мая синоптики прогнозируют дождь с грозой
Погода в Донецке на день: 7 мая температура воздуха поднимется до 16 градусов тепла
Жители ЛНР высадили деревья в честь ветеранов
Госслужащие ДНР пройдут проверку на соответствие занимаемой должности
Испугались заражения COVID19: Украинский боевик истек кровью из-за отказа медиков принять его
Компания, которая сможет выдавать полисы ОСАГО, зарегистрирована в ДНР
Взрыв в центре Донецка: стали известны подробности
Луганские поисковики нашли родственников погибшей в Великой Отечественной войне санинструктора из Ворошиловграда
Скончался донецкий скульптор: автор памятников Юзу, Соловьяненко и многим другим
Денис Пушилин наградил ветеранов бригады ополчения "Восток"
Украинская армия ведет ообстрел Трудовских: разрушена стена дома
К юбилею Победы "Почта ЛНР" ввела в обращение первый блок марок
ВСУ лупит по Республике управляемыми ракетами
Вблизи с границей РФ начался ремонт плотины, поврежденной в 2014 году
Количество зараженных коронавирусом в ДНР возросло до 142 человек
Возле Ворошилоского РОВД в Донецке взорван автомобиль
Авария оставила без воды 62 тысячи абонентов в ЛНР
Погода в Луганске на день: Сегодня в ЛНР ожидается дождь с грозой