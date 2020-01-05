2020-01-05T22:21:00+03:00
Политика

США будут выделять Украине больше денег на войну в Донбассе

Сумма помощи достигнет 300 миллионов долларов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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США продолжит материальную помощь Украине. Фото: amp.politeka.netСША продолжит материальную помощь Украине. Фото: amp.politeka.net
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Несмотря на обеспокоенность Соединенных Штатов Америки из-за крупных недостач переданного вооружения, в результате которых даже стали ходить слухи о том, что помощь незалежной будет приостановлена, - США увеличат финансирование вооруженных формирований Украины. Об этом в интервью украинскому телеканалу заявил бывший временный поверенный в делах США Уильям Тейлор.

Дипломат отметил, что сумма помощи взрастет с 250 миллионов долларов до 300 миллионов.

- Это прекрасная демонстрация мощной поддержки американским Конгрессом украинских военных, - сказал Тейлор, подчеркнув, что под словом «поддержка» подразумеваются тренировки, оборудование и оружие.

Уильям Тейлор рассказал, что любая задержка, промедление и пауза в военной помощи Украине – беспокоит Конгресс.

- Конгрессмены четко дали понять и Администрации США, и всему миру, что они настроены, чтобы Украина как можно быстрее получила эту помощь. Это то, что они хотят видеть, - говорит американский дипломат. -

Тейлор раскрыл некоторые наименования готовящейся партии военной помощи.

- Это противокорабельные ракеты, дроны, радиокоммуникационное оборудование, - назвал он.

Донецкий политолог Вячеслав Смирнов рассказал «Комсомолке», что помощь вооружением Украине для Штатов всего лишь бизнес.

- Им не важно, что будет с винтовками или приборами ночного видения: продадут их, потеряют или будут использовать по назначению, - говорит политолог. – Это отмывание огромных денег, которые зарабатываются на разжиганиях конфликтов в мире. США этим и живет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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