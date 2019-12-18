2019-12-18T18:03:35+03:00
Политика

Украина продает переданное американцами вооружение и в розницу, и оптом

В незалежной словили одного из торговцев
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Американцы обеспокоены хищением вооружения. Фото: discred.ruАмериканцы обеспокоены хищением вооружения. Фото: discred.ru
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Вооруженные формирования Украины продолжают торговать переданным из Соединенных Штатов Америки военным оборудованием. Очередная проверка выявила недостачу двенадцати приборов ночного видения в 46-й бригаде. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- В процессе следственных мероприятий два прибора были найдены в месте проживания командира роты, один у заместителя командира батальона в сейфе. Военнослужащие уже дают показания, - рассказали в оборонном ведомстве Республики.

В 46-й бригаде только за декабрь этого года на украинских солдат завели восемь уголовных дел – по фактам хищений военного имущества.

«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

Масштабы хищения вооружения в армии незалежной растут. Решением этого вопроса плотно занялась службы безопасности Украины. Сотрудники спецслужб провели «контрольную закупку» прибора ночного видения американского производства и вышли на одного из продавцов, сообщили в Командовании ДНР.

- Продавцом оказался боевик из состава разведроты 36-й бригады морской пехоты ВСУ, который пытался реализовать оборудование, поставленное ВСУ в рамках канадской помощи, - сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Такой прибор ночного видения стоит больше восьми тысяч долларов. Однако украинский солдат попросил за него в разы меньше – шесть тысяч гривен.

- Эти деньги он намеревался потратить на покупку наркотиков, - рассказали в НМ ДНР.

АМЕРИКАНЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ

Обеспокоены хищением вооружения и американцы. Для того, чтобы провести инвентаризацию переданного ими имущества были посланы специалисты.

- Майор Майкл Рубинштейн и капитан Кейси Капеланов будут проверять тепловизоры «Thermal Eye x320», «Thor Thermal Sights» и приборы ночного видения «AN/PVS – 14», «AN/PVS – 7», - рассказал за вознаграждение на горячую линию МВД ЛНР сотрудник министерства обороны Украины.

По его словам, на прошлых проверках были крупные недостачи или оборудование было заменено на китайские подделки.

- Чтобы прикрыть недостачи, наше руководство под угрозой увольнения заставляет рядовых приобретать технику за свой счет, - сообщил работник минобороны незалежной.

ВИНЯТ ОГОНЬ

Еще один способ скрыть недостачи – устроить пожар на складе. Военнослужащий 59-й бригады вооруженных формирований Украины так же за денежное вознаграждение рассказал сотрудникам МВД ЛНР, что причиной пожара на складе в Гайсине Винницкой области стало сокрытие тотального воровства.

– Воровали со склада мелкими партиями долгое. К концу года образовалась внушительная недостача, - сказал солдат.

Огонь уничтожил снаряжение на десять с половинной миллионов гривен (27 миллионов рублей), в том числе 852 бронежилетов и 1125 кевларовых шлемов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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