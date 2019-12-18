Уезжая с Донбасса солдаты ВСУ везли домой почти две тысячи боеприпасов
После ротации, когда солдаты вооруженных формирований Украины покидали позиции так называемой «операции объединенных сил» в Донбассе, прихватили с собой почти две тысячи боеприпасов.
Военнослужащие пытались провезти оружие, припрятав его в боевой машине пехоты. Однако сотрудники украинской военной службы правопорядка обнаружили тайник.
- В Рубежном, при досмотре техники 14-й бригады ВСУ, покидающей зону «ООС», обнаружили в БМП тайник с боеприпасами, - сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, - В результате досмотра было изъято: 20 гранат РГД-5, 1200 патронов калибра 5,45 миллиметров и 700 патронов калибра 9 миллиметров.
Не секрет, что в украинской армии процветает воровство военного имущества. Все оборудование и амуниция в последствие идет на торги. Поэтому не исключено, что солдаты 14-й бригады везли боеприпасы под заказ одного из покупателей.
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ИСТОЧНИК KP.RU