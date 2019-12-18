В ЛНР к 10 с половиной годам тюрьмы приговорили латвийского шпиона Валентиниса Веселовса

СЕГОДНЯ 14:45 2019-12-18T14:45:37+03:00

Об этом сообщили в МГБ ЛНР

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Валентис Веселовс, он же Валентин Борисович Веселов, был завербован спецслужбыми Латвии еще в 2004 году. Ему присвоили позывной «Эльф».

- В 2014 году он был переброшен на территорию Луганской Народной Республики. Здесь он собирал и передавал информацию военного характера и социально-политической и экономической ситуации в Республике. Эти данные латвийская разведка планировала использовать в ущерб безопасности ЛНР, - рассказали в министерстве государственной безопасности Республики.

В МГБ ЛНР сообщили, что за шпионаж в пользу иностранных специальных служб, Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил «Эльфа» к десяти с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества.

- В случаях противоправных действий со стороны вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины МГБ ЛНР просит обращаться по телефонам: +38 (0642) 34-51-64, +38 (099) 562-89-02, +38 (072) 163-28-00 либо на электронный почтовый адрес: mgb.lnr@yandex.ru, - призвали в мингосбезопасности Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU