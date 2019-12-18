"Абсолютно непонятная народу война": За сутки на территорию Республики прилетело около 40 снарядов

СЕГОДНЯ 11:12 2019-12-18T11:12:19+03:00

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Украинские боевики за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Украина по-прежнему игнорирует мирные договоренности, что, впрочем, было понятно сразу.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ составило восемь раз, – отметили в представительстве. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 27 единиц.

Отмечается, что обстрелам подверглись: поселок шахты «Трудовская», район «Вольво-центра», Минеральное, Александровка (донецкое направление); поселки Широкая Балка и Доломитное (горловское направление); село Саханка (мариупольское направление).

Сколько этих "бессрочных" помнит Донбасс, сказать сложно. Местные говорят, что обстрелы, конечно, уменьшились, но не прекратились.

- Изматывающая, абсолютно непонятная простым людям война. Почему наши не отвечают? Сколько это противостояние будет длиться? До последнего дончанина? Почему нас обстреливает Украина безнаказанно? Одни вопросы, ответов нет, - говорит жительница Трудовских Светлана.

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ИСТОЧНИК KP.RU