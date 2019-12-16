2019-12-16T20:48:13+03:00
Политика

Военнослужащий ВСУ: Со склада в Гайсине вывозили снаряжение, а чтобы скрыть недостачу устроили пожар

Об этом украинский солдат за денежное вознаграждение рассказал сотрудникам МВД ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: s30551619129.mirtesen.ruФото: s30551619129.mirtesen.ru
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Стала известна причина возгорания вещевого склада украинских вооруженных формирований в Гайсине.

Военнослужащий 59-й бригады ВСУ за денежное вознаграждение рассказал сотрудникам МВД ЛНР, что причиной пожара стало сокрытие тотального воровства.

- Со склада вывозили снаряжение, а чтобы скрыть недостачу устроили пожар – самое верное и проверенное средство прикрыть дыры в инвентаризационной отчетности, - сказал он. – Воровали со склада долгое время и небольшими партиями. К концу года образовалась внушительная недостача.

Огонь уничтожил снаряжение на десять с половинной миллионов гривен (27 миллионов рублей), в том числе 852 бронежилетов и 1125 кевларовых шлемов.

Воровство вооружения в рядах вооруженных сил Украины процветает. Из-за этого даже американские инспекторы едут с проверкой – они обеспокоены крупными недостачами и подменной переданного ими вооружения на китайские подделки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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