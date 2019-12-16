Из-за крупных недостач переданного США вооружения в Украину едут американские инспекторы

СЕГОДНЯ 10:05 2019-12-16T10:05:53+03:00

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На «горячую линию» министерства внутренних дел Луганской Народной Республики пришло сообщение о том, что в Украину едут американские специалисты майор Майкл Рубинштейн и капитан Кейси Капеланов для инвентаризации переданного незалежной вооружения из Соединенных Штатов Америки. Об этом рассказал анонимный сотрудник министерства обороны Украины.

- Американцев интересуют тепловизоры Thermal Eye x320, Thor Thermal Sights и приборы ночного видения AN/PVS – 14, AN/PVS – 7, - сообщил он.

По словам сотрудника оборонного ведомства незалежной, представители Америки обеспокоены воровством - на прошлых проверках были крупные недостачи или оборудование было заменено на китайские подделки.

- Проблема никуда не делась, американская техника на многих складах разворована, а чтобы прикрыть недостачи, руководство минобороны под угрозой увольнения заставляет рядовых сотрудников приобретать тепловизоры и ПНВ за свой счет, - рассказал работник министерства.

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ИСТОЧНИК KP.RU