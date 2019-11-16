ВСУ продали еще одну партию поставленного из США вооружения
В 46-й бригаде вооруженных формирований выявили недостачу поставленного из Соединенных Штатов Америки вооружения. Сумма недостачи оружия составила 33 тысячи долларов (больше 2 миллионов рублей). Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- На фоне нестабильности принятий решения по продолжению оказания военной помощи Украине со стороны США, военно-политическое руководство «незалежной» принимает отчаянные попытки для положительного решения данного вопроса, - сообщил он.
Представитель оборонного ведомства отметил, что это не первый факт торговли американским вооружением со стороны Украины. В ВФУ продолжаются расследования из-за недостач оружия, боеприпасов и техники.
- В подразделениях 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады отмечается работа комиссии ОТГ «Север» для инвентаризации вооружения. - За несколько дней работы члены комиссии в своих актах отразили недостачу вооружения на общую сумму более 33 тысяч долларов, - рассказал Филипоненко.
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