ВСУ продают оружие налево и направо

СЕГОДНЯ 18:21 2019-06-08T18:21:58+03:00

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В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали о буднях Вооруженных сил Украины на Луганщине: размещают технику вблизи линии соприкосновения для провокаций и торгуют оружием налево и направо.

- Сотрудники СБУ обнаружили пропажу оружия на складах, которое украинские солдаты продали волонтёрам организации «Вернись живым», - рассказывают в НМ ЛНР. - Военные украинской армии продали различного типа гранатомёты, автоматы Калашникова, пистолет.

Разведчики Народной милиции республики зафиксировали наличие запрещённой Минскими соглашениями техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения.

– В районах населённых пунктов Новозвановка, Орехово, Луганское, Смоляниново, Александровка, Новоташковское и Счастье располагаются два огневых взвода 152 и 122-миллиметровых гаубиц, танковый взвод и батарея 120 и 82-миллиметровых миномётов, к которым организован на постоянной основе подвоз боеприпасов, для ведения, провокационного огня по нашим позициям и населённым пунктам республики, - сообщили в оборонном ведомстве Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU