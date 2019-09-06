Украинская армия снова продала подаренное США вооружение

СЕГОДНЯ 17:36 2019-09-06T17:36:28+03:00

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В Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили, что в украинской армии вновь обнаружили пропажу подаренного Соединенными Штатами Америки вооружения.

В подразделениях 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины в ходе проверки наличия в подразделениях средств наблюдения, в том числе приборов ночного видения и тепловизоров, была выявлена пропажа восьми американских приборов ночного видения AN/PVS-14, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве ЛНР отметили, что по факту хищения военного имущества проводится разбирательство, а с 10 по 13 сентября в зоне ответственности ОТГ «Север» запланирована работа представителей аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США на Украине с целью ознакомления с текущей обстановкой и проведения ревизии военной и военно-технической помощи, оказываемой Украине

- По результатам работы представителей аппарата атташе при посольстве США будет принято решение о целесообразности дальнейшего предоставления военно-технической помощи Украине, - сказали в НМ ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU