2019-07-15T20:00:00+03:00
Политика

Командиры ВСУ воруют и продают переданное американцами вооружение

Выявлена недостача 150 единиц стрелкового оружия, 10 гранатометов и 50 тысяч патронов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: 5.uaФото: 5.ua
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В Вооруженных силах выявлена недостача переданного Соединенными Штатами Америки вооружения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

- Наиболее сложная ситуация, связанная с реализацией коррупционных схем по хищению и продаже оружия и боеприпасов, сложилась в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, - сказал он.

Комиссия штаба «ООС» начала выяснять подробности недавно вскрытого факта продажи американских приборов ночного виденья AN/PVS-14 и выяснила, что бригады ВСУ торгуют и другим вооружением.

- В ходе проверки выявлена недостача более 150 единиц стрелкового оружия, 10 гранатометов, а также двух тысяч гранат и более 50 тысяч патронов калибра 5,45 миллиметров, - сообщил Осадчий.

По фактам недостачи оружия и боеприпасов уже возбуждено два уголовных дела в отношении причастных офицеров, в том числе в отношении командира второго батальона 25-й бригады подполковника Сущенко.

- Также в материалах уголовных дел фигурирует и сам командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Зенченко, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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