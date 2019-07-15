Командиры ВСУ воруют и продают переданное американцами вооружение

В Вооруженных силах выявлена недостача переданного Соединенными Штатами Америки вооружения. Об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

- Наиболее сложная ситуация, связанная с реализацией коррупционных схем по хищению и продаже оружия и боеприпасов, сложилась в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, - сказал он.

Комиссия штаба «ООС» начала выяснять подробности недавно вскрытого факта продажи американских приборов ночного виденья AN/PVS-14 и выяснила, что бригады ВСУ торгуют и другим вооружением.

- В ходе проверки выявлена недостача более 150 единиц стрелкового оружия, 10 гранатометов, а также двух тысяч гранат и более 50 тысяч патронов калибра 5,45 миллиметров, - сообщил Осадчий.

По фактам недостачи оружия и боеприпасов уже возбуждено два уголовных дела в отношении причастных офицеров, в том числе в отношении командира второго батальона 25-й бригады подполковника Сущенко.

- Также в материалах уголовных дел фигурирует и сам командир 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Зенченко, - рассказал представитель оборонного ведомства Республики.