Украинский телеведущий назвал жителей Донбасса «ленивыми людьми»
В эфире украинского телеканала львовский журналист Остап Дроздов снова заговорил о Донбассе. В этот раз он заявил, что «вся история Донбасса – это история глобальной лени».
- Это ленивые люди, - говорит Дроздов. - Вся история реинтеграции Донбасса упирается в единственное их требование – «мы не хотим и не будем меняться. Мы просто хотим быть такими, как мы есть, мы просто хотим быть пророссийскими, советскими, ватными людьми, которые просто имеют право такими быть.
Узнав о такой риторике телеведущего, жители Донбасса лишь усмехнулись.
- Это дешевая пропаганда. Ему самому не смешно от того, что он говорит? – задается вопросом дончанин Михаил Бирюков. – Когда "скакал Майдан" – шахтеры были в забое, все люди Донбасса – работали, в отличие от тех «свидомых».
Ранее Остап предлагал ввести в Украине закон о коллаборационизме. Дроздов высказал свое желание вернуть территории Донбасса, но никак не людей – ему они вовсе не нужны.
- Я бы вернул территории и не вернул ни одного из тех полутора миллионов или сколько их там осталось человек как безнадёжно испорченных зомби, - сказал львовский телеведущий.
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ИСТОЧНИК KP.RU