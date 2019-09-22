Украинский телеведущий о Донбассе: Я бы вернул территории и не вернул ни одного из тех полутора миллионов безнадежно испорченных зомби

- Я бы на Украине ввёл закон о коллаборационизме. Кто для меня эти люди? Я думаю так может поставить для себя вопрос каждый «свидомый» патриотический украинский человек…, - говорит Дроздов. - Я бы вернул территории и не вернул ни одного из тех полутора миллионов или сколько их там осталось человек как безнадёжно испорченных зомби. Если у тебя есть на руках ДНРовский или ЛНРовский паспорт, автоматически решением украинского суда этого человека, а для меня это нелюдь, нужно лишить украинского гражданства», — заявил он в своем блоге.

Телеведущий украинского телеканала подчеркнул, что те, кто захочет вернуться жить в «украинский Донбасс», должны понимать, что одного их желания будет недостаточно.

- Это означает, что тебя должна проверить украинская СБУ, а не СБУ Баканова-Зеленского, на предмет коллаборации, на предмет поддержки ЛНРовской действительности, на предмет всех твоих «ВКонтакте» и «Facebook» – пропесочить, что ты там говорил про хунту, и сделать невозможным возвращение таких людей к украинскому гражданству, – предлагает Остап.

Дроздов считает, что закон о коллаборационизме был бы очень правильным выходом.

- Одним махом от ребёнка до старика лишить всё население оккупированных территорий украинского гражданства. Хотят вернуться? Пожалуйста: украинская «мова», украинская культура, понимание, в какую страну ты возвращаешься – это европейская страна с безвизом, а не вторая Беларусь и не вторая Россия, тогда, возможно, поговорим, - сказал он.

Какие условия предложил выдвинуть жителям Донбасса украинский телеведущий:

- лишить гражданства всех жителей ОРДЛО.

- провести процедуру повторного получения гражданства, но только после жесткой проверки на предмет коллаборационизма.

- принять закон о коллаборационизме, в котором четко описать, что подпадает под эти действия

- доказанный коллаборационизм наказывается уголовно, плюс пожизненный запрет получать гражданство.

- лично я процедуру повторного получения украинского гражданства сопровождал бы еще и тестом на знание государственного языка (уровень «бытовой»).

- временно, на 5 лет ограничить гражданские права новообращенных граждан в части права быть избранным и права избирать.