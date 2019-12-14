2019-12-14T13:50:32+03:00
Политика

Языковый омбудсмен Украины призвала «стучать» на чиновников, учителей и врачей, говорящих в Донбассе по-русски

Татьяна Монахова предупредила, что нарушителей ждет штраф до 11 тысяч 600 гривен (30 тысяч рублей)
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Преподавателя из Николаева украинский язык до высокой должности в Киеве довел. Фото: niklife.com.uaПреподавателя из Николаева украинский язык до высокой должности в Киеве довел. Фото: niklife.com.ua
Изменить размер текста:

Недавно назначенная уполномоченным по защите государственного языка Татьяна Монахова уже продемонстрировала готовность бороться за очищение незалежной от русского языка и насаждение украинского.

- Для всех структур - чиновники, депутаты, судьи, учителя, медицина и армия – украинский язык должен быть базовой надстройкой. Поэтому мы будем рассматривать жалобы, если кто-то будет жаловаться. Мы будем мониторить выполнение языкового закона. После первого замечания, если нарушения продолжаются – будет система штрафов. Максимум сегодня – это 11 600 гривен (30 тысяч рублей. - Авт.), – заявила Монахова на пресс-конференции в Киеве.

Причем жалобы можно присылать не только в бумажном виде, но и в электронном – на портал омбудсмена, его страницы в социальных сетях. Монахова уверена, что система стукачества и инквизиции полностью заработает к лету.

Особая политика будет проводиться по отношению к подконтрольной Киеву территории Донбасса. В этом регионе, по мнению Монаховой, фактически отсутствует украинский язык в публичных сферах – многие чиновники, учителя и врачи говорят на русском.

- Мы будем разрабатывать целую стратегию гуманитарных, культурных мер. Нужно людей не только штрафовать, но и мотивировать переходить на украинский язык, учить государственный язык и применять его там, где предусмотрено законом, – сказала Монахова.

И про жителей ДНР и ЛНР не забыла омбудсмен. Им всеми доступными средствами будут посылать проукраинские месседжи. То бишь послания.

- Эти «послания» я каждый день слышу за окном, - говорит дончанка Валентина Зимина. – Бахает и бахает украинская артиллерия. Как я буду любить и хотеть вернуться в страну, которая мне навязывает свой язык такими методами? В Париже Путин предлагал Зеленскому отвести войска по всей линии фронта. Без этого невозможно остановить бойню. Но украинский президент отказался. Зрада (предательство. – Авт.) у него видите те ли может от этого случиться. А убивать людей – не зрада?

Напомним, на Украине 16 июля вступил в силу закон о функционировании украинского языка как государственного. Документ регулирует порядок применения мовы в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.

В то же время Венецианская комиссия признала, что закон не сбалансирован с точки зрения языковой политики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс-то был прав! Венецианская комиссия указала Украине на место, где должен быть ее язык

Европейская организация признала, что в незалежной нарушили права национальных меньшинств (подробнее)

Дончане о назначении на Украине языкового омбудсмена:

«Что ж это за государственный язык, который надо защищать в существующей уже 28 лет стране»

В Кабинет министров Украины представили кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Я готов «походить ножками-ручками»: военкор "КП" Александр Коц попросил Зеленского пустить его на Украину
В ответ на заявление украинского президента наш спецкор вспоминает, с какими трудностями российским журналистам приходится сталкиваться в незалежной
Если не будет войны, Донбасс присоединит Украину
В Париже лидеры России, Украины, Франции и Германии решали судьбу Донбасса. Киев грозится выполнить «минские соглашения». Наш спецкорр Дмитрий Стешин выяснял - готовы ли мятежные республики вернуться? [Часть 2]
Новости 24
Новый год-2020 в Донбассе: жители красят зеленых красавиц в красный цвет и мешают властям потратить миллион на главную елку города
Как читателям «Комсомолки» сэкономить на покупке любимой газеты
«Испачкал сиденье!» Водитель 20-й маршрутки в Макеевке с матами выгнал из салона инвалида
На пожарах в ДНР погибли трое мужчин и женщина
Обманула 22 пенсионеров: в ЛНР наказали мошенницу, которая «помогала» с оформлением пенсий на Украине
Под Горловкой американцы хотели заснять на видео, как Народная милиция ДНР откроет ответный огонь после гибели своего солдата
Под Горловкой в аварии погибли парень с девушкой, а в перевернувшемся автобусе травмированы пять пассажиров
Зеленский хочет обмануть «нормандский формат» с закреплением особого статуса Донбасса в Конституции Украины
Погода на день в Луганске: 14 декабря до 5 градусов тепла, утром туман, мокрый снег и гололед
Погода на день в Донецке: 14 декабря будет дождливо, до 3 градусов тепла
Денис Пушилин отреагировал на заявление Зеленского по поводу изменений Минских соглашений
Сколько человек погибло в Донбассе за годы войны
Жюри «Мисс Донбасс – 2019» определили финалисток конкурса красоты
Зеленский предлагает децентрализацию вместо особого статуса Донбассу, о котором договорились на переговорах во Франции
Спустя пять лет с начала войны в Донбассе в ЛНР снова заработала шахта «Мащинская»