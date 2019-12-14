Языковый омбудсмен Украины призвала «стучать» на чиновников, учителей и врачей, говорящих в Донбассе по-русски
Недавно назначенная уполномоченным по защите государственного языка Татьяна Монахова уже продемонстрировала готовность бороться за очищение незалежной от русского языка и насаждение украинского.
- Для всех структур - чиновники, депутаты, судьи, учителя, медицина и армия – украинский язык должен быть базовой надстройкой. Поэтому мы будем рассматривать жалобы, если кто-то будет жаловаться. Мы будем мониторить выполнение языкового закона. После первого замечания, если нарушения продолжаются – будет система штрафов. Максимум сегодня – это 11 600 гривен (30 тысяч рублей. - Авт.), – заявила Монахова на пресс-конференции в Киеве.
Причем жалобы можно присылать не только в бумажном виде, но и в электронном – на портал омбудсмена, его страницы в социальных сетях. Монахова уверена, что система стукачества и инквизиции полностью заработает к лету.
Особая политика будет проводиться по отношению к подконтрольной Киеву территории Донбасса. В этом регионе, по мнению Монаховой, фактически отсутствует украинский язык в публичных сферах – многие чиновники, учителя и врачи говорят на русском.
- Мы будем разрабатывать целую стратегию гуманитарных, культурных мер. Нужно людей не только штрафовать, но и мотивировать переходить на украинский язык, учить государственный язык и применять его там, где предусмотрено законом, – сказала Монахова.
И про жителей ДНР и ЛНР не забыла омбудсмен. Им всеми доступными средствами будут посылать проукраинские месседжи. То бишь послания.
- Эти «послания» я каждый день слышу за окном, - говорит дончанка Валентина Зимина. – Бахает и бахает украинская артиллерия. Как я буду любить и хотеть вернуться в страну, которая мне навязывает свой язык такими методами? В Париже Путин предлагал Зеленскому отвести войска по всей линии фронта. Без этого невозможно остановить бойню. Но украинский президент отказался. Зрада (предательство. – Авт.) у него видите те ли может от этого случиться. А убивать людей – не зрада?
Напомним, на Украине 16 июля вступил в силу закон о функционировании украинского языка как государственного. Документ регулирует порядок применения мовы в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.
В то же время Венецианская комиссия признала, что закон не сбалансирован с точки зрения языковой политики.
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ИСТОЧНИК KP.RU