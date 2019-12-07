Донбасс-то был прав! Венецианская комиссия указала Украине на место, где должен быть ее язык

7 Дек. 21:40 2019-12-07T21:40:17+03:00

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Кто забыл: последней каплей, побудившей восстать в 2014 году жителей Донбасса было не трусливое бегство Виктора Януковича, а принятие Верховной радой ограничений по русскому языку.

- А введенный в этом году в действие Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вообще не оставляет шансов на взаимопонимание между дончанами и киевской властью. По крайней мере – в вопросе языка общения, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

Весьма неожиданно и очень кстати накануне решающих переговоров о судьбе Донбасса в Париже Венецианская комиссия дала оценку этому закону. Оказывается, сей документ не сбалансирован с точки зрения языковой политики. Такое заключение в пятницу, 6 декабря, сделала Венецианская комиссия. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Эксперты признают, что языковая политика является чрезвычайно сложным, чувствительным и политизированным вопросом в Украине, особенно в условиях продолжающегося конфликта с Россией (и с Донбассом, и с половиной Украины тоже – Авт.).

Учитывая особое место русского языка в Украине, а также притеснения украинского языка в прошлом, Венецианская комиссия понимает необходимость содействия использованию украинского языка как государственного. В этой связи эксперты положительно оценили обязательства государства предоставить каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через образовательную систему, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к кинофильмам и другим культурным продуктам на украинском языке.

Закон предусматривает использование языков меньшинств параллельно с государственным языком. И в этом моменте идет отсылка на закон о меньшинствах, который только разрабатывается. В этой связи эксперты Совета Европы призывают Украину приостановить действие положений закона о государственном языке, пока не будет принят закон о меньшинствах.

Венецианская комиссия рекомендует пересмотреть положения закона о госязыке в моменте разного отношения к языкам национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС и не являются таковыми. «Любая разница в обращении с этими языками должна базироваться на объективном и логическом обосновании, чего пока не происходит. Например, переходный период внедрения положений закона об образовании был продлен с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023, но только для студентов, родной язык которых является языком ЕС, но не студентов с другими родными языками, включая русский. Комиссия рекомендует продлить этот период для всех национальных меньшинств и коренных народов», – говорится в заключении комиссии.

Также рекомендуется удалить из закона статью, которая устанавливает ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах. В этой связи комиссия предлагает снизить квотные требования к контенту на украинском языке, установленные законом о государственном языке на теле- и радио-вещателей.

Также эксперты комиссии рекомендуют:

• разрешить физическим лицам использовать язык меньшинств для общения между собой, в том числе, в общественных местах, когда их видят и слышат другие;

• предоставить возможность распространения материалов предвыборной агитации на других языках, кроме украинского, это не должно ограничиваться районами компактного проживания меньшинств;

• закон должен предусматривать четкую возможность использовать иные языки, кроме украинского, в чрезвычайных ситуациях (например, в общении со спасательными службами, такими как полиция, пожарными, персоналом больницы и т. д.);

• отменить требования издавать средства массовой информации на языке меньшинств с одновременной версией на украинском языке;

• пересмотреть положение о том, что все географические названия и топонимы должны быть исключительно на украинском языке.

ИСТОЧНИК KP.RU