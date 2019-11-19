2019-11-19T15:47:55+03:00
Политика

Дончане о назначении на Украине языкового омбудсмена: «Что ж это за государственный язык, который надо защищать в существующей уже 28 лет стране!»

В Кабинет министров Украины представили кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Татьяна Монахова согласилась выполнять на Украине роль омбудсмена украинского языка и инквизитора русского. Фото: izvestia.nikolaev.uaТатьяна Монахова согласилась выполнять на Украине роль омбудсмена украинского языка и инквизитора русского. Фото: izvestia.nikolaev.ua
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Заведующая кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (город Николаев) Татьяна Монахова скоро может стать языковым омбудсменом. Министерство культуры, молодежи и спорта внесло ее кандидатуру на рассмотрение Кабинета министров на должность уполномоченного по защите государственного языка.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ИРОДАМ И АНАФЕМАМ

Монахова родилась 2 июля 1980 года в Николаеве. В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему: «Современные стратегии текстообразования в украинском языке». В нынешнем году Татьяна Монахова показала всей незалежной, как выглядит текст с учетом новых ключевых правил украинского правописания. Как известно, 22 мая Кабинет министров Украины принял новую редакцию украинского правописания. Вернулись некоторые особенности 1928 года, заменив версию 1992 года. В частности, наряду с употреблением «і» в начале слова «ірод» теперь допустимо писать «и» — «ирод», а наряду с таким написанием слов «анафема», «ефір», «кафедра» и «Афіни» возможно и другое — «анатема», «етер», «катедра» и «Атени».

Должность языкового омбудсмена предусмотрена законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», вступившем в силу 16 июля 2019 года. Уполномоченный подает предложения по обеспечению эффективной реализации государственной политики, направленной на защиту государственного языка, всестороннее развитие и функционирование государственного языка в сферах общественной жизни. Также языковой омбудсмен обеспечивает мониторинг исполнения законодательства о государственном языке, рассматривает жалобы физических и юридических лиц на действия и бездействие органов власти и физических лиц по соблюдению требований законодательства о государственном языке. Кроме того, уполномоченный направляет в органы власти представления о проведении расследований и привлечении к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о государственном языке.

То есть фактически на Украине языковой омбудсмен выступает в роли инквизитора.

НАКАЖУТ ТОЛЬКО РУССКОГОВОРЯЩИХ

- Что ж это за государственный язык, который надо защищать в существующей уже 28 лет стране, - возмущается дончанка Валентина Зимина. – И главное - от какого языка собираются в Киеве защищать своих граждан? Уверена, что американскому послу, разговаривающего в украинских органах власти по-английски, никто даже замечания не сделает. Не будут жаловаться в инквизицию и на других людей, говорящих по-немецки, по-румынски, по-польски, по-литовски... Нельзя будет изъясняться только на русском.

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко считает, что «слуги народа» Зеленского продолжают политику Порошенко по преследованию русскоговорящих жителей.

- Никто этот закон, принятый «под занавес» командой Петра Порошенко, не приостановил. Все пункты документа последовательно реализуются. Уже до назначения омбудсмена добрались, – отмечает Кузьменко. – Жителей республик Донбасса это еще раз убеждает в правильности выбора 2014 года. С иродами, убивающими соплеменников за их язык, нам не по пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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