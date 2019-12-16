2019-12-16T15:10:27+03:00
Политика

За год бойцы ЛНР уничтожили больше 50 украинских беспилотников

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: twitter.com/novorossianewsФото: twitter.com/novorossianews
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Больше 50 беспилотных летательных аппаратов вооруженных формирований Украины было уничтожено силами противовоздушной обороны Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.

- Это демонстрирует эффективность разработанных в Республике средств радиоэлектронной борьбы, при разработке которых был учтен передовой опыт ведения боевых действий, - заявили в оборонном ведомстве Республики.

"Тритон М1" на вооружении ЛНР.

В Народной милиции Республики отметили, что разработка подавляет и украинские радиостанции и сотовую связь типа «Моторола», «Кенвуд» и «Харис». А еще беспилотники «Фантом», «Мавик», «Лелека», «Пипл дрон», «Фурия» и «Сокол».

Особенность образца военной техники Республики – точечное подавление радиоэлектронных средств противника.

- Мы приняли решение и дальше усовершенствовать нашу разработку, - отметили в оборонном ведомстве ЛНР.

Вооруженные силы Украины продолжают использовать в Донбассе беспилотные летательные аппараты не только для ведения разведки, а и для нанесения удара. Бойцы ДНР сбили на подлете к Донецку начиненный взрывчаткой украинский БПЛА.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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