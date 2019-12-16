2019-12-16T09:05:07+03:00
Политика

Бойцы ДНР сбили под Донецком украинский ударный беспилотник

Об этом сообщили в НМ Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: liport.ruФото: liport.ru
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Вооруженные формирования Украины вновь использовали ударный беспилотный летательный аппарат. В этот раз киевские силовики направили его в сторону кварталов Донецка.

Однако попытка ВСУ совершить на территории ДНР теракт не увенчалась успехом. Бойцы оборонного ведомства Республики сбили начиненный взрывчаткой летательный аппарат. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Нашими наблюдателями в районе населенного пункта Марьинка был зафиксирован запуск боевиками 28-й бригады ВСУ беспилотника, который двигался в направлении жилых кварталов поселка шахты Трудовская, но был уничтожен слаженными действиями наших военнослужащих при подлете к рубежам Республики, — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Республики отметили, что украинский беспилотный летательный аппарат взорвался в воздухе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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