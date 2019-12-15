ВСУ установили гаубицы в жилых кварталах
Разведка ДНР предоставила полученные данные, согласно которым украинские военные как и раньше продолжают размещать свои артиллерийские орудия и бронетехнику возле домов мирных граждан. Об этом сегодня сообщили в управлении народной милиции Республики.
- Командование ВФУ продолжает подвергать опасности жизни мирного населения, временно подконтрольных Украине территорий, размещая вооружение и военную технику в непосредственной близости от жилых домов и вблизи населенных пунктов. Так, нами выявлено две буксируемые 152-милилметровые гаубицы (Д-20) из состава бригадной артиллерийской группы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, размещенные на промышленном объекте в селе Хлебодаровка, – сказано в сообщении.
В УНМ добавили, что в жилых поселках Богдановка и Лебединиское также замечено 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров. Это поселки которые расположены у линии разграничения сил в Донбассе.
Ранее сообщалось, что вчера киевские боевики обстреливали Ясиноватую, Старомихайловку, Минеральное и Староласпу.
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что за 2 часа до обстрела на позиции ВСУ прибыли съемочные группы PBS «NewsHour» (США), «ORF» (Австрия) и «TCH» (Украина) с оборудованием, позволяющем вести съемку ночью. Поэтому в УНМ не исключают, что обстрел имел целью спровоцировать защитников ДНР на ответный огонь для последующей подготовки постановочного репортажа (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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