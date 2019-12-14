2019-12-14T10:30:39+03:00
Политика

Под Горловкой американцы хотели заснять на видео, как Народная милиция ДНР откроет ответный огонь после гибели своего солдата

В ночь на 14 декабря при обстреле ВСУ окраины города погиб военнослужащий ДНР
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Украинские военные обстреляли Горловку, чтобы спровоцировать защитников ДНР на ответный огонь. Фото: Пресс-центр штаба ООСУкраинские военные обстреляли Горловку, чтобы спровоцировать защитников ДНР на ответный огонь. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Минувшей ночью украинские военные вновь обстреляли позиции Народной милиции под Горловкой. В результате погиб защитник Республики.

- В 22:30 украинские оккупанты из 58-й бригады Дмитрия Кащенко произвели обстрел из стрелкового оружия наших позиций в районе поселка шахты «6/7» в Горловке, – рассказали в Управлении Народной милиции Республики. – С прискорбием сообщаем, что в результате провокации противника получил ранения несовместимые с жизнью наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Позже выяснилось, что за 2 часа до обстрела на позиции ВСУ прибыли съемочные группы PBS «NewsHour» (США), «ORF» (Австрия) и «TCH» (Украина) с оборудованием, позволяющем вести съемку ночью. Поэтому в УНМ не исключают, что обстрел имел целью спровоцировать защитников ДНР на ответный огонь для последующей подготовки постановочного репортажа.

Тем временем, в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за истекшие сутки ВСУ 4 раза нарушили режим прекращения огня. Под огнем оказались Горловка (поселок шахты 6/7), Донецк (терминал аэропорта и Вольво-центр) и село Саханка на юге.

Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв среди мирных жителей и повреждений домов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Под Горловкой американцы хотели заснять на видео, как Народная милиция ДНР откроет ответный огонь после гибели своего солдата
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