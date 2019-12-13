2019-12-13T22:40:44+03:00
Политика

Сколько человек погибло в Донбассе за годы войны

Печальные цифры озвучили в Аппарате омбудсмена ДНР
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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В селе Коминтерново не осталось ни одного ребенка.В селе Коминтерново не осталось ни одного ребенка.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Тем, кто голосовал за Зеленского, уповая на мир, обязательно стоит взглянуть на эту статистику. Почти 170 человек погибли с начала 2019 года в результате военной агрессии Киева в Донецкой Народной Республике. Среди погибших девять мирных жителей ДНР.

- С 1 января по 12 декабря 2019 года на территории ДНР в результате вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 165 человек, из которых 156 военнослужащих Республики, шестеро гражданских женщин и трое гражданских мужчин, — сообщили в Аппарате уполномоченного по правам человека в Республике Дарьи Морозовой.

- А сколько таких, кто погиб не под обстрелом, а в результате инсульта,инфаркта, вызванных хроническим стрессом? - задает риторический вопрос жительница Спартака Валентина. - Да у нас вся онкология молодежью забита! Это тоже жертвы войны. Только неучтенные.

За этот год огнем украинских боевиков были ранены 218 жителей Республики. Из них 73 — гражданские, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Всего же за годы войны в Донецкой Народной Республике погибли 4894 человека, в том числе 81 ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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