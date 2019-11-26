Как присоединиться к акции «Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник»

Акция Комсомольской правды «Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник» набирает обороты. Сегодня благотворительный взнос сделал пенсионер из Донецка. Старикам и самим не так уж и легко живется, а они все равно стремятся помочь другим. Пенсионера зовут Борис Николаевич - читатель Комсомолки с 40-летним стажем.

- Я слежу за этой акцией уже не первый год, а потому знаю – эта помощь действительно нужна, - сказал дончанин. – Передавайте им наилучшие пожелания и скажите, что все будет хорошо – в это нужно поверить.

Недавно перевод сделал фотограф из Великобритании Дин Брайен. Ему понравилась идея акции, а о ситуации в Республиках он знает не понаслышке – в мае этого года приезжал в Донецк на Парад Победы.

Основная помощь идет из России. Люди переводят разные суммы. Это важно. Ведь и 50 рублей помогут подарить радость детишкам, которые шестой год живут в условиях войны.

«Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акциюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Каждый перевод – увеличивает количество детей, которые получат новогодние подарки. А их искренние улыбки вы сможете увидеть в репортаже «Комсомолки» в конце декабря.

Присоединиться к акции вы можете любым удобным для вас способом.

Сбербанк России (Nikita Makarenkov)

Номер карточки - 4276 5204 5109 6305

Сбербанк России (Pavel Khanarin)

Номер карточки – 4276 5212 8803 2380

Центральный Республиканский Банк (Olga Grabovskaia)

Номер карточки - 1005 2569 1599 0643

Срок действия карты до 06.20

Деньги можно передать и при личной встрече в Донецке. Подробности по телефонам:

+38 071 696 09 99 (Павел)

+38 071 331 03 45 (Никита)

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