2019-11-26T16:14:19+03:00
Общество

Как присоединиться к акции «Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник»

Читатели «Комсомольской правды» снова помогают детям обстреливаемых поселков Донбасса [видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНОльга ГАЛЬСКАЯ
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«Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию«Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акциюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Акция Комсомольской правды «Помоги детям прифронтовой зоны почувствовать праздник» набирает обороты. Сегодня благотворительный взнос сделал пенсионер из Донецка. Старикам и самим не так уж и легко живется, а они все равно стремятся помочь другим. Пенсионера зовут Борис Николаевич - читатель Комсомолки с 40-летним стажем.

- Я слежу за этой акцией уже не первый год, а потому знаю – эта помощь действительно нужна, - сказал дончанин. – Передавайте им наилучшие пожелания и скажите, что все будет хорошо – в это нужно поверить.

Недавно перевод сделал фотограф из Великобритании Дин Брайен. Ему понравилась идея акции, а о ситуации в Республиках он знает не понаслышке – в мае этого года приезжал в Донецк на Парад Победы.

Основная помощь идет из России. Люди переводят разные суммы. Это важно. Ведь и 50 рублей помогут подарить радость детишкам, которые шестой год живут в условиях войны.

«Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акцию Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

«Комсомольская правда - Донбасс» запускает Новогоднюю акциюФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Каждый перевод – увеличивает количество детей, которые получат новогодние подарки. А их искренние улыбки вы сможете увидеть в репортаже «Комсомолки» в конце декабря.

Присоединиться к акции вы можете любым удобным для вас способом.

Сбербанк России (Nikita Makarenkov)

Номер карточки - 4276 5204 5109 6305

Сбербанк России (Pavel Khanarin)

Номер карточки – 4276 5212 8803 2380

Центральный Республиканский Банк (Olga Grabovskaia)

Номер карточки - 1005 2569 1599 0643

Срок действия карты до 06.20

Деньги можно передать и при личной встрече в Донецке. Подробности по телефонам:

+38 071 696 09 99 (Павел)

+38 071 331 03 45 (Никита)

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Дети на линии фронта.Их уроки прерывают звуки обстрелов. Их дома разрушают осколки снарядов. Но дети Донбасса продолжают верить в чудеса. Немного новогоднего настроения им подарили читатели «Комсомолки»

ИСТОЧНИК KP.RU

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