2019-12-15T15:17:59+03:00
Политика

За минувшие сутки Украина выпустила по Донбассу 65 боеприпасов

Под огонь украинских боевиков попали Ясиноватая, Старомихайловка, Широая Балка, Староласпа
Ольга ГОРДО
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Украина продолжает обстреливать ДНР. Фото: https://nsn.fm/Украина продолжает обстреливать ДНР. Фото: https://nsn.fm/
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За истекшие сутки киевские боевики шесть раз обстреляли территорию Республики. Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз, – сказано в сообщении. – Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 65 единиц.

В СЦКК также рассказали, что под огнем украинской армии в очередной раз оказались: Ясиноватая, поселки Старомихайловка и Минеральное (донецкое направление); поселок Широкая Балка (горловское направление); село Староласпа (мариупольское направление).

При обстрелах применялись минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП/БТР гранатометы и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Боеприпасы калибром до 12,7 миллиметров не считаются и в общее количество не входят.

Ранее сообщалось, что в результате огня со стороны армии Киева был поврежден жилой дом в Широкой Балке на западной окраине Горловки.

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что за 2 часа до обстрела на позиции ВСУ прибыли съемочные группы PBS «NewsHour» (США), «ORF» (Австрия) и «TCH» (Украина) с оборудованием, позволяющем вести съемку ночью. Поэтому в УНМ не исключают, что обстрел имел целью спровоцировать защитников ДНР на ответный огонь для последующей подготовки постановочного репортажа (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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За минувшие сутки Украина выпустила по Донбассу 65 боеприпасов
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