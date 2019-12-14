2019-12-14T17:49:51+03:00
Политика

Повредили дом: западную окраину Горловки украинские военные расстреляли из минометов и БМП

Досталось поселку Широкая Балка
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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При обстреле Широкой Балки украинские военные использовали 120-миллиметровые минометы. Фото: Пресс-центр штаба ООСПри обстреле Широкой Балки украинские военные использовали 120-миллиметровые минометы. Фото: Пресс-центр штаба ООС
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Сегодня, 14 декабря, после полудня украинские военные открыли шквальный огонь из минометов и БМП по поселку Широкая Балка на западной окраине Горловки. Стреляли из района Новгородского. Буквально за двадцать минут по населенному пункту было выпущено 12 мин калибром 120 и 82 мм, произведено 30 выстрелов из БМП-2. Также использовались гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Ближе к вечеру глава администрации Горловки Иван Приходько сообщил, что в Широкой Балке от попадания мины во двор был поврежден жилой дом №132 по улице Дундича. К счастью, жильцы не пострадали.

Сейчас на место обстрела выехала группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для фиксации последствий обстрела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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