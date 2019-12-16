2019-12-16T12:55:10+03:00
Политика

Украинская армия продолжает стрелять по Донбассу

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли Горловку и Донецк
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Жители республик Донбасса продолжают страдать от украинской агрессииЖители республик Донбасса продолжают страдать от украинской агрессииФото: Юлия АНДРИЕНКО
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Обстрелы Донецкой Народной Республики вооруженными формированиями Украины не прекращаются. У киевских силовиков – традиция такая: желать «доброго утра» и «спокойной ночи» жителям Донбасса с помощью смертоносных снарядов, причем немаленького калибра.

Только за прошедшие сутки под огонь украинской армии попали несколько населенных пунктов Республики на горловском, мариупольском и донецком направлениях. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Украинские вооруженные формирования обстреляли из крупнокалиберных минометов район поселка Широкая Балка к западу от Горловки. По этому населенному пункту было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении. – Также из гранатометов был обстрелян район поселка Александровка на западной окраине Донецка. Обстрелам подверглись и район «Вольво-Центра», поселки Жабичево и Еленовка на донецком направлении; село Безыменное на мариупольском направлении.

Всего же, по данным СЦКК, вооруженные формирования четыре раза за сутки нарушили режим прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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