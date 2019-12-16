Украинский политолог о республиках Донбасса: Если мы границу возьмем, мы уже сможем работать с этим населением как угодно
В эфире украинского телеканала политолог Сергей Дацюк предложил президенту Владимиру Зеленскому пойти на обман жителей Донецкой и Луганской Народной Республики, назвав Минские договоренности тупиком.
- На встрече «нормандской четверки» произошло подтверждение того, что нынешняя украинская власть такая же бессильная и бессмысленная, как и предыдущая, - говорит он. - Она движется в тупиковом формате Минских договоренностей. И появились новые инструменты, которыми нас загоняют в капитуляцию.
По словам политолога Дацюка, у Зеленского нет стратегической позиции, а нужно проявлять чередование жесткости и мягкости, что позволило бы переиграть 9 декабря на Нормандском саммите президента России Владимира Путина.
- Что ты хочешь? Выборы на следующий день? Ок. Провели выборы. На следующий день признали их недействительными – все нафиг! Граница уже под нашим контролем – попробуешь напасть, тоже самое – ПВО и все остальное жестко выстроили. И постепенно начинаем перемалывать эту ситуацию, - сказал Дацюк.
Эксперт отметил, что нет никаких проблем готовить для жителей Донбасса фильтрационные лагеря.
- Если мы границу возьмем, мы уже сможем работать с этим населением как угодно, - подчеркнул Сергей Дацюк.
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ИСТОЧНИК KP.RU