Дарья Морозова: Украина намеренно затягивает процесс обмена пленными
Представители Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам в Минске настаивают на проведении нескольких этапов обмена удерживаемыми лицами.
- Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров «нормандского формата» в Париже. Украинская сторона в очередной раз прибегает к попыткам разделить обмен на несколько этапов, как это было в 2017 году и не привело ни к каким результатам , — заявила представитель ДНР в гумподгруппе, омбудсмен Республики Дарья Морозова.
До этого омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева призвала украинскою сторону приложить на сегодняшнем заседании гуманитарной группы все усилия для реализации решения "нормандской встречи" и достижения договоренности по освобождению и обмену людей по принципу "всех установленных на всех установленных".
Также Морозова подчеркнула, что Киев в ходе переговоров не представил Республикам правовой механизм освобождения готовящихся к обмену лиц.
Это, тем самым, затрудняет выполнение договоренностей "нормандской четверки" от 9 декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU