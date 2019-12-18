2019-12-18T16:53:16+03:00
Политика

Дарья Морозова: Украина намеренно затягивает процесс обмена пленными

Украинская сторона настаивает на разделении обмена на несколько этапов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украина ставит под угрозу обмен пленными. Фото: ДАНУкраина ставит под угрозу обмен пленными. Фото: ДАН
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Представители Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам в Минске настаивают на проведении нескольких этапов обмена удерживаемыми лицами.

- Только что закончился первый этап переговоров рабочей группы. Украинская сторона намеренно затягивает процесс обсуждения и выполнения решений, закрепленных в итоговом документе после встречи лидеров «нормандского формата» в Париже. Украинская сторона в очередной раз прибегает к попыткам разделить обмен на несколько этапов, как это было в 2017 году и не привело ни к каким результатам , — заявила представитель ДНР в гумподгруппе, омбудсмен Республики Дарья Морозова.

До этого омбудсмен ЛНР Ольга Кобцева призвала украинскою сторону приложить на сегодняшнем заседании гуманитарной группы все усилия для реализации решения "нормандской встречи" и достижения договоренности по освобождению и обмену людей по принципу "всех установленных на всех установленных".

Также Морозова подчеркнула, что Киев в ходе переговоров не представил Республикам правовой механизм освобождения готовящихся к обмену лиц.

Это, тем самым, затрудняет выполнение договоренностей "нормандской четверки" от 9 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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