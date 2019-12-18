2019-12-18T09:36:09+03:00
Политика

Ольга Кобцева: "ЛНР со своей стороны полностью готова к обмену "всех на всех"

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР призвала Украину не тормозить процесс обмена пленными
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Обмен пленных обсудили еще 9 декабря, но, как водится, Украина снова артачится. Фото: Русская ВеснаОбмен пленных обсудили еще 9 декабря, но, как водится, Украина снова артачится. Фото: Русская Весна
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На недавней встрече в "нормандском формате" были приняты решения по освобождению и обмену пленных.

Традиционно со стороны Украины звучат идущие вразрез с решениями "нормандской" встречи заявления, которые ставят под угрозу срыва договоренности по освобождению удерживаемых лиц.

Уже 10 декабря президент Зеленский заявил о поэтапном проведении освобождения удерживаемых лиц, что не имеет ничего общего с коммюнике. Министром иностранных дел Украины Пристайко неоднократно давались комментарии по решениям "нормандской встречи", не имеющие ничего общего с действительностью.

- Вчерашнее заявление главы СБУ Баканова о якобы имеющихся трудностях в подготовке и проведении обмена, а также о необходимости осуществления обмена некими "параллельными курсами" мы расцениваем как попытку уйти от выполнения ранее заявленных украинской стороной в переговорном процессе обязательств выполнить процессуальную очистку людей, - заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева - Мы призываем Украину прекратить манипулировать сознанием общественности и распространять информацию, не соответствующую действительности.

Также Ольга Кобцева призвала украинскою сторону приложить на сегодняшнем заседании гуманитарной группы все усилия для реализации решения "нормандской встречи" и достижения договоренности по освобождению и обмену людей по принципу "всех установленных на всех установленных".

ИСТОЧНИК KP.RU

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