Ольга Кобцева: "ЛНР со своей стороны полностью готова к обмену "всех на всех"
На недавней встрече в "нормандском формате" были приняты решения по освобождению и обмену пленных.
Традиционно со стороны Украины звучат идущие вразрез с решениями "нормандской" встречи заявления, которые ставят под угрозу срыва договоренности по освобождению удерживаемых лиц.
Уже 10 декабря президент Зеленский заявил о поэтапном проведении освобождения удерживаемых лиц, что не имеет ничего общего с коммюнике. Министром иностранных дел Украины Пристайко неоднократно давались комментарии по решениям "нормандской встречи", не имеющие ничего общего с действительностью.
- Вчерашнее заявление главы СБУ Баканова о якобы имеющихся трудностях в подготовке и проведении обмена, а также о необходимости осуществления обмена некими "параллельными курсами" мы расцениваем как попытку уйти от выполнения ранее заявленных украинской стороной в переговорном процессе обязательств выполнить процессуальную очистку людей, - заявила руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева - Мы призываем Украину прекратить манипулировать сознанием общественности и распространять информацию, не соответствующую действительности.
Также Ольга Кобцева призвала украинскою сторону приложить на сегодняшнем заседании гуманитарной группы все усилия для реализации решения "нормандской встречи" и достижения договоренности по освобождению и обмену людей по принципу "всех установленных на всех установленных".
ИСТОЧНИК KP.RU