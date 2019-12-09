«Нормандский формат»: решение о судьбе Донбасса сообщат в Париже вечером - после 20 часов

СЕГОДНЯ 08:23 2019-12-09T08:23:14+03:00

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Сегодня, 9 декабря, все внимание жителей ДНР, ЛНР и Украины будет приковано к Парижу. Здесь пройдет саммит лидеров стран «нормандского формата». В переговорах по Донбассу примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Уже известно о времени и формате переговоров. Лидеры четырех стран соберутся в Елисейском дворце во второй половине дня. Перед четырехсторонней встречей запланированы двусторонние: Путин-Меркель, Путин-Макрон, Меркель-Зеленский, Макрон-Зеленский. Эти встречи начнутся в 15:00 по парижскому времени (17:00 по Москве).

Вот примерный график встреч:

- 17:00 – начало двусторонних встреч лидеров стран.

- 18:00 - начало рабочего заседания в четырехстороннем формате.

- 19.45 - завершение встречи, совместная пресс-конференция.

Кроме этого, возможна и двусторонняя встреча между Путиным и Зеленским. Также не исключено, что общее заседание может затянуться. Поэтому совместная пресс-конференция лидеров стран «нормандского формата» может перенестись на более позднее время.

- Предсказать результаты встречи невозможно, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Думаю, не стоит надеяться на радикальные и быстрые решения. Возможно, будут компромиссы. Многое зависит от того, насколько последовательно станет Зеленский потом выполнять договоренности. Не случайно в Киеве уже на всякий случай объявили, что решения «нормандской четверки» не будут для них носить обязательного характера.

Напомним, первая встреча в «нормандском формате» прошла 6 июня 2014 года, последняя - 19 октября 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Порошенко фактически сорвал выполнение договоренностей, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU