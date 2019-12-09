2019-12-09T08:23:14+03:00
Политика

«Нормандский формат»: решение о судьбе Донбасса сообщат в Париже вечером - после 20 часов

9 декабря в столице Франции встретятся лидеры России, Украины, Франции и Германии
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
От встречи «нормандской четверки» миллионы людей ждут прихода настоящего мира в Донбассе. Фото: 112.uaОт встречи «нормандской четверки» миллионы людей ждут прихода настоящего мира в Донбассе. Фото: 112.ua
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 декабря, все внимание жителей ДНР, ЛНР и Украины будет приковано к Парижу. Здесь пройдет саммит лидеров стран «нормандского формата». В переговорах по Донбассу примут участие президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Уже известно о времени и формате переговоров. Лидеры четырех стран соберутся в Елисейском дворце во второй половине дня. Перед четырехсторонней встречей запланированы двусторонние: Путин-Меркель, Путин-Макрон, Меркель-Зеленский, Макрон-Зеленский. Эти встречи начнутся в 15:00 по парижскому времени (17:00 по Москве).

Вот примерный график встреч:

- 17:00 – начало двусторонних встреч лидеров стран.

- 18:00 - начало рабочего заседания в четырехстороннем формате.

- 19.45 - завершение встречи, совместная пресс-конференция.

Кроме этого, возможна и двусторонняя встреча между Путиным и Зеленским. Также не исключено, что общее заседание может затянуться. Поэтому совместная пресс-конференция лидеров стран «нормандского формата» может перенестись на более позднее время.

- Предсказать результаты встречи невозможно, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Думаю, не стоит надеяться на радикальные и быстрые решения. Возможно, будут компромиссы. Многое зависит от того, насколько последовательно станет Зеленский потом выполнять договоренности. Не случайно в Киеве уже на всякий случай объявили, что решения «нормандской четверки» не будут для них носить обязательного характера.

Напомним, первая встреча в «нормандском формате» прошла 6 июня 2014 года, последняя - 19 октября 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Порошенко фактически сорвал выполнение договоренностей, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на день в Луганске: 9 декабря до 5 градусов тепла, утром туман и гололед
Погода на день в Донецке: 9 декабря будет пасмурно, с утра - туман, до 6 градусов тепла
БТРы и БМП размещены украинскими боевиками вблизи жилых домов поселка Золотое
Юные рукопашники показали себя в Ясиноватой
Почему доноры в ДНР подписывают согласие сдавать кровь бесплатно?
В 46–й бригаде ВСУ пропали НАТОвские тепловизоры
Команда Главы ДНР взяла "серебро" по бадминтону
Украинские снаряды ложатся по окраинам Горловки
От формы прислужников Гитлера до нынешних вояк: В Славянске открылась военная выставка
Депутат Госдумы РФ Сергей Шаргунов о дончанах: "Нельзя бросать людей"
"Где твой мир, Зеленский?" Обстрелы Республики продолжаются
Марина Харькова: Шоу "Обними бандеровца" не найдет отклика в сердцах дончан
Погода в Луганске сегодня: +2, местами гололед
Погода в Донецке сегодня, 8 декабря: +3 и без осадков
Донбасс-то был прав! Венецианская комиссия указала Украине на место, где должен быть ее язык
Какие пенсии даст Украина жителям Донбасса в 2020 году
На переговорах в Минске по Донбассу ОБСЕ будет представлять специалист по России и СНГ
Птицеводы ДНР и ЛНР хотят провести пять голубиных гонок на сотни километров
Пловец из ДНР установил мировой рекорд на соревнованиях в России
В украинской армии в Донбассе будут воевать рекруты и мастер-сержанты, а офицеры в это время – водку пить
В Ростовской области откроют еще два пункта выдачи российских паспортов жителям Донбасса
В ДНР за срубленную елочку можно загреметь за решетку
Под Донецком Украине передали тело снайпера-подполковника СБУ Каплунова