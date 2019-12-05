Почему жителям ДНР нельзя ездить на машинах с украинскими номерами

С начала года в социальных сетях активно обсуждается тема украинских автономеров в ДНР. Особенно ее муссирует украинская сторона. Мол, в ДНР водителей на машинах с номерами Украины чуть ли не сажают. Такая практика у журналистов незалежной наблюдается на протяжении нескольких лет – сеять панику среди жителей Республик Донбасса и раскачивать обстановку.

«Комсомолка» решила разобраться, как обстоят дела в этом вопросе на самом деле.

Первым делом, заходим на сайт МВД ДНР. На главной странице находим официальное разъяснение правоохранителей, где указано, что срок проведения обязательной регистрации транспортных средств истек ещё 1 августа 2018 года. Это касается всех, кто зарегистрирован в ДНР и эксплуатирует транспорт, зарегистрированный на Украине и в других государствах.

Использование номеров республиканского образца помогает своевременно выявлять тех, кто совершил правонарушение или преступление, связанное с использованием автомобиляФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Транспортные средства, зарегистрированные на территории Украины и других государств, прошедшие обязательную регистрацию, должны эксплуатироваться на территории ДНР с номерными знаками и регистрационными документами, выданными подразделениями МРЭО ГАИ МВД ДНР, - говорится в разъяснении со ссылкой на Порядок, утвержденный Постановлением Совета Министров ДНР от 04.12.2015 № 24-13.

Возникает вопрос: что последует за нарушение закона? Жителям, зарегистрированным в ДНР, которые передвигаются на автомобилях с украинскими номерами, придется заплатить штраф.

За управление автомобилем, не прошедшим обязательную регистрацию, предусмотрен штраф от 340 до 510 рублей. Авто временно задерживается и доставляется на специальную площадку.

За повторное нарушение в течение года придется заплатить штраф от 510 до 1 020 рублей. Автомобиль также временно задержат и отправят на специальную площадку.

Для чего это делается? Ответ также прост. Использование номеров республиканского образца помогает своевременно выявлять тех, кто совершил правонарушение или преступление, связанное с использованием автомобиля.

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