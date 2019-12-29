Материнские объятья, вторая Савченко и угробленное здоровье: Закулисье обмена пленными между Украиной и Донбассом

На обмен пленными между Украиной и Донбассом к линии разграничения мы выезжаем в начале десятого. Многие журналисты выдвигаются на своих машинах. В автобусе места на всех не хватает. Столько репортёров одновременно встретить в Донецке – редкость. Такое бывает только в исключительных случаях, которые можно сосчитать на пальцах.

Стыдно за журналистов

На лобовом стекле – пропуск на машину с надписью «Обмен пленными 29 декабря 2019 год» – буквы крупные, поэтому на светофорах ее читают прохожие. На лицах у многих появляются улыбки. Одна женщина лет пятидесяти крестит машину и в спешке начинает кому–то звонить. Наверное, хочет сообщить радостную новость знакомым.

Блокпосты тоже проехали беспрепятственно. Военные знают, что сегодня важный день – возвращаются многие их товарищи.

Ещё вчера стало известно, что украинских журналистов к обмену не допустят. Снимать происходящее из представителей Киева будет только офис президента.

Украинских пленных привезли на линию разграниченияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Наверняка власти Украины побоялись провокаций со стороны своих журналистов. Ведь вчера в Киеве отпустили бойцов «Беркута» – по версии националистов они якобы причастны к расстрелу «небесной сотни» на майдане, – говорит нам по телефону наш обозреватель. – Их Донецку выдать должны. Так теперь радикалы в незалежной в полном сумасшествии!

– Да стыдно им просто! – говорит водитель. – Вы же видели, как они себя в прошлый раз на обмене вели! Стыд и позор.

Родственники в ожидании чуда

Около одиннадцати подъезжаем к линии разграничения. Сюда уже свезли украинских пленных с обеих Республик.

– Предварительные списки составлены, но здесь на месте будет проходить верификация – кто–то может отказаться от обмена, – говорит омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

– Куда после возвращения отправятся наши ребята? – спрашиваем.

– Сначала всех повезут в больницы. Нужно обследовать людей и лечить при необходимости. Потом те, у кого есть жилье, отправятся домой. У кого его нет – в общежития.

По предварительным данным, большая часть пленных, которых Киев передаст Донбассу, прописаны на территориях, подконтрольных Украине – в Мариуполе, Славянске, Краматорске... Несмотря на это, они отказались оставаться там и предпочли приехать в Донецк и Луганск.

Украинских пленных привезли на линию разграниченияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинских пленных привезли на линию разграниченияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинских пленных группами ведут в специально оборудованные палатки. Вероятно, там проходит процесс установления личности. Подъезжает микроавтобус с пленными–женщинами. В окно они показывают украинские паспорта.

– Одеты хорошо. Золотые серьги и массивные кольца почти у каждой. Да и судя по внешнему виду, обращались с ними не плохо, – замечает кто–то из толпы.

Украинские пленные в ожидании обмена. Многие не скрывают, что после возвращения в Украину - продолжат служить. А кто-то грозится вовсе вернуться в Донецк губернаторомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Из другого автобуса, с республиканскими номерами, выглядывают родственники наши пленных. Заплаканные глаза, полные надеждой на скорую встречу с родными, не оставляют равнодушными никого.

– Наши мужья и дети скоро вернутся. Мы ждали этого несколько лет и не переставали верить в чудо. Вот–вот оно может произойти, – говорят они, вытирая слезы.

Уехал с губернаторскими амбициями

Процесс обмена начинает двигаться только после полудня. Сначала в сторону незалежной от пропускного пункта выдвигаются автомобили с украинскими пленными, которые содержались в Луганске. Их передают Киеву, а в автобусы усаживают луганчан, которые были в застенках Украины.

Часы ожидания... и на пропускной пункт приезжают машины со стороны Украины. В одних – луганчане, которых уже обменяли, в других – пленные, которых здесь Украина обменяет на своих.

Одна из двух женщин, которые предпочли остаться в Донецке и отказались от обменаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Одна из двух женщин, которые предпочли остаться в Донецке и отказались от обменаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Не обходится без показухи со стороны украинских пленных. Видимо, решили заработать геройские звания, но вряд ли получится. Ведь это при Порошенко медали раздавали направо и налево. Зеленский эту практику перенять не успел. Точнее – не отточил это умение на практике.

– Я вернусь сюда рано или поздно! – кричит макеевчанин перед отправкой в Киев. – Я поднимал восстание в своем родном городе и за это меня взяли в плен. Я вернусь и буду здесь губернатором! Вот увидите!

И это лишь часть его ответа на вопрос «Как вас содержали?» от донецких и российских журналистов. В толпе его успевают прозвать «Савченко – два».

Украинские пленные в ожидании обмена. Многие не скрывают, что после возвращения в Украину - продолжат служить. А кто-то грозится вовсе вернуться в Донецк губернаторомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Украинские пленные в ожидании обмена. Многие не скрывают, что после возвращения в Украину - продолжат служить. А кто-то грозится вовсе вернуться в Донецк губернаторомФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/752423" frameborder="0"></iframe> Жена пленного, которого Украина передаст Донбассу.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН, Андрей Минаев

Ждала сына больше пяти лет

Среди тех, кого возвращали Украине, вполне здоровые на вид люди. Более того, немало пленных с лишним весом – и это после нескольких лет, проведенных в плену в Донецке.

А вот среди тех, кого вернул Киев – немало ребят с угробленным здоровьем. У кого–то переломы, у кого–то незашитые раны...

– Самое страшное – это не только пытки, которые были в основном первое время. Не менее страшно то, что не было медицинской помощи. Раны загнивали и никто ничего не делал, – говорит один из вернувшихся. Многие подтверждают его слова.

Возле автобуса с ребятами замечаем Галину Васильевну – маму Вити, который больше пяти лет провел в украинских застенках. Все эти годы на лице Галины Васильевны почти не появлялась улыбка. И днем и ночью она мечтала увидеть сына, билась во все двери.

– Даже на верификацию поехала от Донецка два года назад. Объехала десятки тюрем на Украине, а когда приехала в ту, где Витя был, мне даже посмотреть на него не дали. Сердце мое чуть не разорвалось, думала, что не выдержу, – вспоминает она.

Галина Васильевна спустя больше чем пять лет встретилась с сыном!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В объятьях сына Галина Васильевна впервые за долгое время улыбается с глазами полными счастья и радости. А Витя тем временем утопает в объятьях мамы с такой же счастливой улыбкой. В его жизни она – самый родной и преданный человек. Жена решила не бороться за свободу мужа и ушла к другому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/752452" frameborder="0"></iframe> Обмен пленными в Донбассе: Спустя пять лет мама встретилась с сыном.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

– Очень хочу в больницу, подлечиться немного, – говорит сам Витя. – Столько всего, что до Нового года домой не попаду, но для нас главное, что мы вернулись.

Ожидают помилования

Пленные, которых передали Донбассу, делятся на две категории – тех, кому вынесли приговор и тех, кто не дождался решения суда (в незалежной не смогли доказать вину задержанных, но при этом томили их в плену). Первых помиловали, а со вторым все немного сложнее. Они написали согласие на проведение заседаний без их присутствия. Затем суд должен вынести приговор, а президент Украины подписать помилование. Сделает ли Киев все по–честному – покажет время.

Пленные вернулись в семьи в канун Нового года. На фото - один из тех, кого Украина передала ДонбассуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Среди вернувшихся – люди с разными историями – ополченцы, хрупкие девушки, которым приписали государственную измену и подготовку терактов, пенсионеры, которых задержали за позицию или воинские звания во время Советского Союза.

– Когда они (украинские спецслужбы) узнали, что ещё до двухтысячных я был полковником – просто озверели, – вспоминает пенсионер. – Четыре тюрьмы я объехал – в том числе одесскую и днепропетровскую. Везде издевались по–своему. Но мы выстояли и вернулись.

Пленные садятся в автобусы и едут в больницы. Впереди у них этапы выздоровления, становления и адаптации. «Комсомолка» будет рассказывать об их жизни после обмена и постарается чем–то помочь.

Официально

Донецкая Народная Республика получила от Украины 61 человека. Передала Киеву – 51.

Луганская Народная Республика получила от Украины 63 человека. Передала Киеву – 25.

Автобус на котором со стороны Украины привезли пленных, чтобы передать ДонецкуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Отказники от обмена были как со стороны Донбасса, так и со стороны Украины. Разница лишь в том, что Донбасс привез их на линию разграничения, где они подтвердили свое желание остаться здесь. Официальный Киев просьбу Республик привезти отказников на обмен, чтобы они лично подтвердили свое решение – проигнорировал.

Напомним, предыдущий и самый крупный обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 27 декабря позапрошлого года. Второй этап должен был пройти почти сразу после первого, но Киев начал вставлять палки в колеса. Процесс возобновился только сейчас – после встречи «нормандской четверки».

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