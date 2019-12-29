2019-12-29T08:59:15+03:00
Политика

«Я не могу поверить, что этот день настал, но радоваться рано!» Уже сегодня состоится обмен пленными между Украиной и Донбассом

Долгожданный обмен пленными между Украиной и Донбассом должен состояться сегодня – 29 декабря
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИНАнатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Родственники пленных с нетерпением ждут возвращения ребят домой (архивное фото)Родственники пленных с нетерпением ждут возвращения ребят домой (архивное фото)Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

Обмен пленными между Украиной и Донбассом – 2019 многие ждут уже несколько лет. В списках и те, кто с самого начала войны находится в застенках незалежной. Все это время они мечтают об одном – поскорее вернуться в семьи и обнять своих родных.

- Сегодня мой сыночек вернется. Мы очень этого ждем. Больше пяти лет ждали, - со слезами на глазах говорит Галина. – Я не могу поверить, что этот день настал, но радоваться рано. Главное, чтобы всё прошло так, как запланировано.

За все время войны, пенсионерка практически не покидает кабинет омбудсмена Республики. Одно утешение для нее – это позитивный и боевой настрой Дарьи Морозовой.

- Благодаря ее поддержке, переживанию и отзывчивости, мы все держимся, как можем. Вот и сейчас Даша сообщила радостную новость. Сказала, что сразу после обмена я смогу увидеть сына, - говорит мама пленного.

Последний и самый крупный обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 27 декабря позапрошлого года. Процесс должен был продолжиться почти сразу после первого этапа, но Украина начала вставлять палки в колеса. Как пройдет обмен в этот раз – станет ясно совсем скоро. Все надеются, что обойдется без провокаций со стороны Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обмен пленными между Украиной и Донбассом – 2019: онлайн трансляция

«Комсомолка» передает с места событий (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Мировой рекордсмен из Донецка отправился на чемпионат Европы по гиревому спорту
Обмен пленными 2019: идет процедура верификации украинских военнопленных
«Пьяным по улицам не ходить!» В МВД ДНР рассказали о правилах поведения во время отмены комендантского часа
Обмен пленными 2019: украинские военнопленные находятся на КПП «Майорское» под Горловкой, среди них есть женщины
Обмен пленными 2019: среди тех, кого вернет Украина, может быть фермер из Шахтерска Николай Бутрименко
В ДНР паспорта школьникам будут выдавать по-новому
В ДНР откроют четыре новых пункта выдачи паспортов гражданина ДНР
Обмен пленными 2019: военнопленные выехали из Луганска на линию разграничения
Погода в Луганске: 29 декабря гололед и туман, днем до 4 градусов тепла, без осадков
Погода в Донецке: 29 декабря с утра будет пасмурно, а днем - солнечно и до 4 градусов тепла
Обмен пленными 2019: Украина освободила пятерых «беркутовцев», обвиняемых в убийстве «небесной сотни»
«Новый год на фронте»: Для школьников провели тематическую экскурсию
В Донецке открылся бассейн дворца спорта «Динамо»
В ДНР не хватает 6 тысяч врачей и 7,5 тысяч средних медработников