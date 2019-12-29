«Я не могу поверить, что этот день настал, но радоваться рано!» Уже сегодня состоится обмен пленными между Украиной и Донбассом

Обмен пленными между Украиной и Донбассом – 2019 многие ждут уже несколько лет. В списках и те, кто с самого начала войны находится в застенках незалежной. Все это время они мечтают об одном – поскорее вернуться в семьи и обнять своих родных.

- Сегодня мой сыночек вернется. Мы очень этого ждем. Больше пяти лет ждали, - со слезами на глазах говорит Галина. – Я не могу поверить, что этот день настал, но радоваться рано. Главное, чтобы всё прошло так, как запланировано.

За все время войны, пенсионерка практически не покидает кабинет омбудсмена Республики. Одно утешение для нее – это позитивный и боевой настрой Дарьи Морозовой.

- Благодаря ее поддержке, переживанию и отзывчивости, мы все держимся, как можем. Вот и сейчас Даша сообщила радостную новость. Сказала, что сразу после обмена я смогу увидеть сына, - говорит мама пленного.

Последний и самый крупный обмен пленными между Украиной и Донбассом состоялся 27 декабря позапрошлого года. Процесс должен был продолжиться почти сразу после первого этапа, но Украина начала вставлять палки в колеса. Как пройдет обмен в этот раз – станет ясно совсем скоро. Все надеются, что обойдется без провокаций со стороны Киева.

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Обмен пленными между Украиной и Донбассом – 2019: онлайн трансляция

«Комсомолка» передает с места событий (подробнее)