В Донбассе состоялся обмен пленными между Украиной и республиками

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-29T17:09:27+03:00

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Долгожданный обмен пленными с Украиной завершился. Сейчас автобусы из ДНР с освобожденными готовятся к отправлению в Донецк. У всех радостное настроение. Жены и матери счастливо обнимают своих мужей и сыновей, никто не скрывает слез.

- ДНР получила от Киева 61 человека. А Украине республика передала 51 человека, - сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Также известно, что четверо пленных (две женщины и двое мужчин), которые находились в ДНР, отказались возвращаться в незалежную.

Освобожденные из украинского плена рассказывают об ужасных условиях содержания в тюрьмах незалежной. Прежде всего, жалуются на плохую медицинскую помощь. Поэтому не случайно бывших узников первым делом отвезут в больницы на медобследование и лечение.

Тем временем, автобусы с освобожденными сторонниками ЛНР уже в пути в Луганск. Представители ЛНР первыми провели обмен пленными. Они передали Киеву 25 военнопленных и получили 63 человек, которые находились в украинских тюрьмах. При этом девять человек отказались от участия в обмене и остались на Украине.

Украинских пленных после обмена везут в Краматорск, а оттуда самолетом - в Борисполь.

Журналисты «Комсомолки» ведут репортаж с места события в режиме онлайн-трансляции.

ИСТОЧНИК KP.RU