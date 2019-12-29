В Донбассе состоялся обмен пленными между Украиной и республиками
Долгожданный обмен пленными с Украиной завершился. Сейчас автобусы из ДНР с освобожденными готовятся к отправлению в Донецк. У всех радостное настроение. Жены и матери счастливо обнимают своих мужей и сыновей, никто не скрывает слез.
- ДНР получила от Киева 61 человека. А Украине республика передала 51 человека, - сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Также известно, что четверо пленных (две женщины и двое мужчин), которые находились в ДНР, отказались возвращаться в незалежную.
Освобожденные из украинского плена рассказывают об ужасных условиях содержания в тюрьмах незалежной. Прежде всего, жалуются на плохую медицинскую помощь. Поэтому не случайно бывших узников первым делом отвезут в больницы на медобследование и лечение.
Тем временем, автобусы с освобожденными сторонниками ЛНР уже в пути в Луганск. Представители ЛНР первыми провели обмен пленными. Они передали Киеву 25 военнопленных и получили 63 человек, которые находились в украинских тюрьмах. При этом девять человек отказались от участия в обмене и остались на Украине.
Украинских пленных после обмена везут в Краматорск, а оттуда самолетом - в Борисполь.
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ИСТОЧНИК KP.RU