«Родственник Мотороллы».На мариупольском блокпосту задержали депутата из Бердянска

Возмущению проукраинского депутата Бердянского горсовета Виктора Цуканова нет предела! 3 января на блокпосту, расположенном на выезде из Мариуполя в сторону Бердянска, задержали его вместе с семьей.

Об этом Цуканов написал гневный пост на своей странице в "Фейсбук".

Цуканова ни много, ни мало, заподозрили в терроризме.

" Меня и мою семью на выезде из Мариуполя задержали на блок посту как подозреваемого в участии в незаконных вооружённых формирований", - написал он.

Больше трех часов - с 17.00 до 20.40 депутат, его жена и ребенок провели на блокпосту, доказывая, что они не причастны к террористической организации. До этого они мирно покатались на катке в Мариуполе , а после объяснялись с полицией Мангуша и СБУ.

Цуканов доказывал им, что в 2014 возил гуманитарную помощь для ВСУ, а не в ЛДНР. «Говорю им , что помогали мы только Украинской армии. Не верите? База у вас не бьет? А молодой лейтенант втихаря без объяснения причин браво начал заполнять рапорт о том, как он в одиночку захватил опасного преступника, почти что родственника Мотороллы, даже ещё с женой и малолетним ребёнком».

Через полтора часа приехали сотрудники СБУ и, со слов депутата, решили загуглить «Цуканов Виктор Бердянск», и увидели, что он 9 лет депутатствует, и ВСУшникам помогает.

«Но это в Гугле у СБУ я депутат, а в базе нацполиции - я террорист. И сын, видимо, террорист, и жена тоже + 1 пособник», - пишет Цуканов.

Депутат даже пытался раскрыть глаза полиции, что, мол, есть Конституция и УПК, а так же права человека не отменены.

«Но. Тупоголовый лейтенант полиции Лысенко вряд ли что-то слышал в своей жизни кроме как «у меня инструкция», - продолжал негодовать на своей странице в ФБ депутат, -

И вот, спустя 2,5 часа незаконного задержания, приехал какой то полицай из Мангуша и небрежно так распорядился - «Вставай, поедем в отделение разбираться кто ты такой»...

Ага, щас, уже бегу, волосы назад. Знаем мы что такое поездки в отделения полиции без составления протоколов - ты, вроде бы и есть, но тебя вроде бы и нет. Так что, сидим тут и ждём с тобой вместе адвоката.

А вот после действительно поедем разбираться, но это будет уже совсем другая история...

Закончили мы «катание на коньках» в девять вечера в районном отделении полиции Мангуша, где долго не хотели принимать от меня заявление о превышении должностных обязанностей представителями нацполиции, но все же приняли».

Цуканов пообещал, что беспредел полиции так просто не оставит. А в Соцсетях поднялся шум по поводу этого блокпоста. Мол, если задерживают, то пьяным признают всегда. Их прибор даже у трезвенников наличие алкоголя показывает.

Мы попросили прокомментировать ситуацию нашего источника в правоохранительных органах, бывшего оперуполномоченного Александра:

- Это избыточная подозрительность Нацполиции, хватают они не только жителей на не подконтрольным им территорий с пропусками, но и своих же, - сказал наш источник. – Беспредел полиции проявляется и по отношению к «патриотам без границ». Может, это донос недоброжелателей. А может, в машине нашли в машине нашли какой – нибудь подарок от боевиков, которых он кормил с 2014 года. Депутат молодой, спортивный, да еще и дерзкий – уже под подозрением.

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