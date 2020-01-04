Странная история: СБУ «нарисовали» обвинение лет на 15, а ополченец получил пять

Славянский городской суд приговорил к пяти годам лишения свободы ополченца. Об этом отчитался пресс-центр Службы безопасности Украины, называя парня «боевиком».

- Житель Шахтерска, находился в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления. В апреле 2014 года (То есть с самого начала боевых действий – Авт.) был освобожден якобы «боевиками» из тюрьмы при условии присоединения к рядам «незаконных вооруженных формирований», — сказано в сообщении ведомства.

По версии следствия, обвиняемый принимал активное участие в захвате административных зданий Славянска и воевал против ВСУ. Ему вменяли то, что он корректировал артобстрелы украинских позиций.

А еще следствие нашло доказательство того, что ополченец из Шахтерска переправлял военную технику, оружие и боеприпасы из России в Республику.

То есть обвинения крайне серьезные.

Ополченца задержали в августе 2019 года в Запорожской области. Там он скрывался у своих родственников.

Суд признал его виновным по ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.

Кстати, санкция по этой статье – от 8 до 15 лет.

«КП» попросила прокомментировать такой мягкий приговор по делу СБУ, где за меньшие грехи дают по полной наш источник. Бывший оперуполномоченный Александр (стаж работы в органах – 12 лет) , рассказал следующее:

- Странная история! И много вопросов. Как парня освободили из тюрьмы в самом начале войны? Может, он военный спец с опытом? За какое тяжкое преступление он сидел? Почему СБУ умалчивает предыдущую статью? Обвинения крайне серьезные – и воевал, здания брал, оружие поставлял. То есть тянет на 15 лет. А «пятерку» может схлопотать обычный организатор референдума.

- Какие у вас версии?

- Навскидку две. Шантажом, пытками, угрозой расправы над близкими, его заставили пойти на сделку. Оговорить себя и получить ниже минимума. А СБУ поставит галочку в борьбе с терроризмом. В незалежной есть закон «О борьбе с терроризмом», по которому нужно давать показатели.

- А вторая?

- Парень мог попасться на криминале. А ему впаяли захват зданий в Славянске и прочие тяжкие. Но тогда многие были на митингах, приезжали, уезжали. Следователи могли договориться с ним, что криминал они не видели, но он идет по 258-3. А им, опять же, выполнение показателей.

Эти методы "работы для галочки" использовались силовиками давно, а тут конец года, нужно что - то делать, иначе и премию не дадут. И нельзя забывать, что по делам "пособничества террористам - сепаратистам" часто хватают чуть ли не первых встречных.

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