«Гибли и калечились по пьянке!» Украинская армия за неделю потеряла в Донбассе 60 солдат и офицеров

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:36:55+03:00

В оборонных ведомствах ДНР и ЛНР рассказали о новогодних небоевых потерях у противника

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Пока генералы и полковники ВСУ, погранвойск, СБУ и МВД набивают свои карманы на войне в Донбассе, их подчиненные оплачивают своей кровью пребывание в зоне ООС (операции объединенных сил). Только за последнюю неделю здесь погибли и получили ранения 60 военнослужащих. Причем не в бою. На прошедшей неделе существенно выросло число пострадавших в связи с празднованием Нового года.

- По нашим разведданным, в недельном докладе руководителя Донецкого зонального отделения военной службы правопорядка (ВСП) указывается о фактах гибели 18 боевиков и получении травм и ранений 24 военнослужащих, - сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

Отмечается, что трое военных покончили жизнь самоубийством, четверо подорвались на своих минных заграждениях, двое умерли в результате отравления некачественным алкоголем, четверо погибли в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами, пятеро умерли в медицинских учреждениях от пневмонии.

Из 24-х раненых 12 украинских военнослужащих получили травмы в результате драк, трое из них – офицеры. Шестеро получили ранения на минных заграждениях и еще столько же в результате неосторожного обращения с оружием и боеприпасами.

Наибольшее количество потерь понесли горноштурмовики из 128-й и 10-й бригад. Только в этих двух соединениях семь погибших и восемь раненых.

- Наиболее показательным стал случай в 92-й бригаде. Вечером 1 января боевики 2-й роты 1-го батальона напились и вступили в перепалку с офицерами. Более того, избили своих командиров. Прибывшим сотрудникам ВСП пришлось применить оружие против обезумевших солдат – один из них был ранен, - рассказали в УНМ ДНР.

Похожая картина и в украинских войсках, которые противостоят ЛНР.

- Небоевые потери оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север» за неделю составили семь военнослужащих погибшими и 11 раненными. Лидером по количеству небоевых потерь на этой неделе стала 59-й бригада, в которой погибло четыре человека, два – в 93-й бригаде и один – в 72-й, - сообщил офицер пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко.

Причем из-за уменьшения интенсивности боевых действий командиры бригад не могут списать эти потери на боевые. И выдают погибших военнослужащих как совершивших самовольное оставление части.

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ИСТОЧНИК KP.RU