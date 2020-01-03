Украинская армия обстреляла пригороды Донецка и Горловки
Украина и республики Донбасса впервые за всю войну вошли в Новогодние праздники без договоренности о прекращении огня. Впрочем, все эти обязательства никогда не останавливали украинских вояк от обстрелов. Сейчас на передовой наблюдается относительное затишье. Лишь изредка постреливают. Но ситуация может в любую минуту резко измениться.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сегодня сообщили, что в минувшие сутки ВСУ трижды открывали огонь по территории Республики. В зоне обстрелов оказались поселок Доломитное на северной окраине Горловки и поселок Александровка на юго-западной окраине Донецка.
Стреляли по поселкам из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и обычного стрелкового оружия. По счастливой случайности никто из жителей не пострадал. На данный момент не зафиксировано повреждений гражданской инфраструктуры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Атошники перестреляли друг друга в новогодние праздники
Но все эти потери тщательно скрываются от их родни (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU